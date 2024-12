ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の新エリア『ドンキーコング・カントリー』

2024年12月11日、「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアが誕生!

今回は、グッズ&お土産のお店「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」を紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ドンキーコング・カントリー「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」

グランドオープン日:2024年12月11日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、新エリア『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアです。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

今回紹介するのは、グッズ&お土産のお店「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」

陽気なファンキーコングが店主をつとめるショップです。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パワフルで陽気なサーファーのファンキーコング。

ゲーム内でもショップを営み、アイテムを購入することができます。

「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」では、パワーアップバンドはもちろん、

ドンキーコング・カントリーをもっと楽しめる身につけグッズ、

ドンキーコングのぬいぐるみや、

ディディーコングのぬいぐるみなど、グッズ・お土産を豊富にラインナップ!

トロピカルで楽しいグッズをぜひチェックしてみてくださいね!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ドンキーコング・カントリー「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」の紹介でした。

アトラクション・フード・ショップも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』まとめ アトラクション・フード・ショップも!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』まとめ 続きを見る

© Nintendo

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グッズ&お土産のお店「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』 appeared first on Dtimes.