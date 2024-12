【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、12月11日にオープンとなる新エリア「ドンキーコング・カントリー」。本稿では、エリア内のグッズショップ「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」を最新グッズと合わせて撮り下ろしで紹介する。

「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」は、「ドンキーコング・カントリー」内にあるグッズショップで、ドンキーコングやディディーコングなどをモチーフとしたぬいぐるみや被りものなどが集まっている。

ラインナップはカチューシャやTシャツのほか、タル型のコップやドンキーコングが乗るトロッコをモチーフとしたトミカ、ディディーコングのティッシュボックスカバー、ストラップなどさまざま。グッズについては既存の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」などでも販売されているので、合わせてチェックしていただくといいだろう。

