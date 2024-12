ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の新エリア『ドンキーコング・カントリー』

2024年12月11日、「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアが誕生!

今回は、ゲームの世界観をモチーフにしたフードメニューを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』フード&デザート

グランドオープン日:2024年12月11日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、新エリア『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアです。

今回紹介するのは、ゲームの世界観をモチーフにしたフードメニュー。

タルやトロッコをデザインに取り入れた楽しいメニューを紹介していきます☆

DKクラッシュサンデー〜トロピカルバナナ・フレーバー〜/DKクラッシュ・ホットシェイクサンデー〜バナナチョコ・フレーバー〜

販売店舗:ジャングル・ビート・シェイク

タルをモチーフにした、ドンキーコングならではのデザートが登場!

ドンキーコングがゲーム内でタルを投げ、破片が飛び散る瞬間を表現したメニューです。

下がシェイクで上はスムージー。

ジャングルの世界に合うトロピカルな味わいです。

「DKクラッシュ・ホットシェイクサンデー〜バナナチョコ・フレーバー〜」も提供。

ハイブリッドな味わいが楽しめます。

販売店舗はジャングルで大人気のデザート店「ジャングル・ビート・シェイク」

大きなタルのような形をしたお店が目印です。

DKワイルドドッグ〜アボカド&チーズソース〜

販売店舗:ドンキーコングの家横フードカート

遺跡のあるジャングルをトロッコに乗ったドンキーコングが大冒険!

ドッグ本体でジャングルらしさを表現しています。

ワイルド&パワフルな食材のサイズ感、盛り付けもポイント!

ゲームの世界をフードで表現!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』フード&デザートの紹介でした。

