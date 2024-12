現地時間12月9日(月)に第82回ゴールデン・グローブ賞の候補作が発表された。テレビ部門では「SHOGUN 将軍」が作品賞、主演男優賞(真田広之)、主演女優賞(アンナ・サワイ)、助演男優賞(浅野忠信)の4つのノミネートを獲得した。最多ノミネートの「一流シェフのファミリーレストラン」の5つに続く数である。「マーダーズ・イン・ビルディング」も同じく4ノミネーションを果たしている。

映画部門の最多ノミネートはジャック・オーディアール監督がセレーナ・ゴメス、ゾーイ・サルダナ、カルラ・ソフィア・ガスコンとタッグを組んだ『Emilia Pérez(原題)』。作品賞をはじめ10つの候補に挙がっている。セレーナはこの作品と「マーダーズ〜」で、映画部門とテレビ部門の両方において主演女優賞と女優賞にノミネートされた。

授賞式は現地時間2025年1月5日(日)に開催される。ゴールデン・グローブ賞は今アワードシーズンの皮切りであり、映画部門はアカデミー賞の行方を占う賞の1つとして特に注目を集める。栄光は誰にもたらされるのか、結果を楽しみに待ちたい。

【映画部門】

*作品賞(ドラマ)

『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星PART2』『Nickel Boys(原題)』『セプテンバー5』

*作品賞(コメディ&ミュージカル)

『ANORA アノーラ』『チャレンジャーズ』『Emilia Pérez(原題)』『リアル・ペイン〜心の旅〜』『The Substance(原題)』『ウィキッド ふたりの魔女』

*主演女優賞(ドラマ)

パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl(原題)』アンジェリーナ・ジョリー『Maria(原題)』ニコール・キッドマン『ベイビーガール』ティルダ・スウィントン『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here(原題)』ケイト・ウィンスレット『Lee(原題)』

*主演男優賞(ドラマ)

エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ダニエル・クレイグ『Queer(原題)』コールマン・ドミンゴ『Sing Sing(原題)』レイフ・ファインズ『教皇選挙』セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

*主演女優賞(コメディ&ミュージカル)

エイミー・アダムス『Nightbitch(原題)』シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン『Emilia Pérez(原題)』マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』デミ・ムーア『The Substance(原題)』ゼンデイヤ『チャレンジャーズ』

*主演男優賞(コメディ&ミュージカル)

ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』ヒュー・グラント『Heretic』ガブリエル・ラベル『Saturday Night(原題)』ジェシー・プレモンス『憐れみの3章』グレン・パウエル『ヒットマン』セバスチャン・スタン『A Different Man(原題)』

*助演女優賞

アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』セレーナ・ゴメス『Emilia Pérez(原題)』フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』マーガレット・クアリー『The Substance(原題)』イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』ゾーイ・サルダナ『Emilia Pérez(原題)』

*助演男優賞

ユーラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』デンゼル・ワシントン『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』

*監督賞

ジャック・オーディアール『Emilia Pérez(原題)』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』エドワード・ベルガー『教皇選挙』ブラディ・コーベット『ブルータリスト』コラリー・ファルジャ『The Substance(原題)』パヤル・カパディア『All We Imagine as Light(原題)』

*脚本賞

ジャック・オーディアール『Emilia Pérez(原題)』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』コラリー・ファルジャ『The Substance(原題)』ピーター・ストローハン『教皇選挙』

*作曲賞

フォルカー・バーテルマン『教皇選挙』ダニエル・ブランバーグ『ブルータリスト』クリス・バワーズ『野生の島のロズ』クレマン・デュコル、カミーユ『Emilia Pérez(原題)』トレント・レズナー、アッティカス・ロス『チャレンジャーズ』ハンス・ジマー『デューン 砂の惑星PART2』

*非英語作品賞

『All We Imagine as Light(原題)』(アメリカ、フランス、インド)『Emilia Pérez(原題)』(フランス)『The Girl with the Needle(原題)』(ポーランド、スウェーデン、デンマーク)『I’m Still Here(原題)』(ブラジル)『The Seed of the Sacred Fig(原題)』(アメリカ、ドイツ)『Vermiglio(原題)』(イタリア)

*アニメ映画賞

『Flow』『インサイド・ヘッド2』『Memoir of a Snail(原題)』『モアナと伝説の海2』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』

*シネマティック&ボックスオフィス・アチーブメント(興行成績賞)

『エイリアン:ロムルス』『ビートルジュース ビートルジュース』『デッドプール&ウルヴァリン』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『インサイド・ヘッド2』『ツイスターズ』『ウィキッド ふたりの魔女』『野生の島のロズ』

【テレビ部門】

*作品賞(ドラマシリーズ)

「The Day of the Jackal(原題)」「ザ・ディプロマット」「Mr. & Mrs. スミス」「SHOGUN 将軍」「窓際のスパイ」「イカゲーム」

*女優賞(ドラマシリーズ)

キャシー・ベイツ「Matlock」エマ・ダーシー「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」マヤ・アースキン「Mr. & Mrs. スミス」キーラ・ナイトレイ「ブラック・ダヴ」アンナ・サワイ「SHOGUN 将軍」ケリー・ラッセル「ザ・ディプロマット」

*男優賞(ドラマシリーズ)

ドナルド・グローヴァー「Mr. & Mrs. スミス」ジェイク・ギレンホール「推定無罪」ゲイリー・オールドマン「窓際のスパイ」エディ・レッドメイン「The Day of the Jackal(原題)」真田広之「SHOGUN 将軍」ビリー・ボブ・ソーントン「Landman(原題)」

*作品賞(コメディ&ミュージカル)

「アボット エレメンタリー」「一流シェフのファミリーレストラン」「ジェントルメン」「Hacks(原題)」「こんなのみんなイヤ!」「マーダーズ・イン・ビルディング』

*女優賞(コメディ&ミュージカル)

クリステン・ベル「こんなのみんなイヤ!」キンタ・ブランソン「アボット エレメンタリー」アヨ・エデビリ「一流シェフのファミリーレストラン」セレーナ・ゴメス「マーダーズ・イン・ビルディング」キャスリン・ハーン「アガサ・オール・アロング」ジーン・スマート「Hacks(原題)」

*男優賞(コメディ&ミュージカル)

アダム・ブロディ「こんなのみんなイヤ!」テッド・ダンソン「グランパは新米スパイ」スティーブ・マーティン「マーダーズ・イン・ビルディング」ジェイソン・シーゲル「シュリンキング:悩めるセラピスト」マーティン・ショート「マーダーズ・イン・ビルディング」ジェレミー・アレン・ホワイト「一流シェフのファミリーレストラン」

*作品賞(リミテッド&アンソロジーシリーズ、テレビ映画)

「私のトナカイちゃん」「ディスクレーマー 夏の沈黙」「モンスターズ:メネンデス兄弟の物語」「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」「リプリー」「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

*女優賞(リミテッド&アンソロジーシリーズ、テレビ映画)

ケイト・ブランシェット「ディスクレーマー 夏の沈黙」ジョディ・フォスター「トゥルー・ディテクティブ ナイトカントリー」クリスティン・ミリオティ「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」ソフィア・ベルガラ「グリセルダ」ナオミ・ワッツ「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」ケイト・ウィンスレット「ザ・レジーム/壊れゆく政権」

*男優賞(リミテッド&アンソロジーシリーズ、テレビ映画)

コリン・ファレル「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」リチャード・ガッド「私のトナカイちゃん」ケヴィン・クライン「ディスクレーマー 夏の沈黙」クーパー・コック「モンスターズ:メネンデス兄弟の物語」ユアン・マクレガー「モスクワの伯爵」アンドリュー・スコット「リプリー」

*助演女優賞

ライザ・コロン=ザヤス「一流シェフのファミリーレストラン」ハンナ・エインビンデル「Hacks(原題)」ダコタ・ファニング「リプリー」ジェシカ・ガニング 「私のトナカイちゃん」アリソン・ジャネイ「ザ・ディプロマット」カーリー・レイス「トゥルー・ディテクティブ ナイトカントリー」

*助演男優賞

浅野忠信「SHOGUN 将軍」ハビエル・バルデム「モンスターズ:メネンデス兄弟の物語」ハリソン・フォード「シュリンキング:悩めるセラピスト」ジャック・ロウデン「窓際のスパイ」ディエゴ・ルナ「ラ・マキーナ 崖っぷちのボクサー」エボン・モス=バクラック「一流シェフのファミリーレストラン」