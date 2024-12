FIFPro男子ワールド11が決定！　今夏加入のエンバペも含めてレアルから最多6名選出

国際プロサッカー選手会(FIFPro)は9日、2024年の男子ワールドイレブンを発表した。世界のプロサッカー選手による投票のみで決定するFIFPro男子ワールドイレブンは、2023年8月21日から2024年7月14日までの期間、少なくとも30試合の公式戦に出場した選手が対象となり、70カ国2万1000人以上のプロ選手の投票によって選出される。今月2日には最終候補に残った26名の選手が発表されていたが、9日にはワールドイレブンに輝いた11名の選手が伝えられた。

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players 🌟



🇧🇷 Ederson



🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri



🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr



