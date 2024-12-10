¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÊ¡²¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ã¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡µÙ¤ßÌÀ¤±£²ÁöÌÜ¤ÇÇòÀ±¡Ö£²¼þ¤ÇÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Æº¸¼ê¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Çµ¡ÖÊ¡²¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾»³µ®¹À¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£²£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤ÆÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾£¸£Ò¤Ï£µ¹æÄú¤Ç£´Ãå¡££´¡¢£±¡¢£´Ãå¤ÇÍ½Áª¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£´£²¹æµ¡¤Ï£²Ï¢ÂÐÎ¨£³£°¡ó¤È²¼°Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á£²ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¾å¤êÄ´»Ò¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï½Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÆ»Ãæ¶¥¤Ã¤¿¤é¼å¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì¿Ê°ìÂà¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤«¤µ¤ºÄ´À°¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼½ªÎ»¸å¤«¤é£³£°Æü´Ö¤Î£ÆµÙ¤ß¤ò¾Ã²½¤·¡¢º£Àá¤Ïµ×¡¹¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡£¡Ö£²¼þ¤ÇÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢º¸¼ê¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£¤¿¤À¡¢¼¡Áö¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¶¯µ¤¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£