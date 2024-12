【俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-】放送開始日:2025年1月より放送局:未定最速配信:未定

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」が、2025年1月より放送開始となる。

本作は、原作・原案をChugong氏、作画をDUBU氏が務める韓国の小説、漫画作品を原作としたTVアニメの第2期。世界各地に異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”が出現して十数年が経った世界を舞台に、ある日突然自分だけが「レベルアップ」する力を手に入れた主人公・水篠旬が最弱から最強へと駆け上がっていく物語が描かれている。

アニメーション制作はA-1 Picturesが、音楽は澤野弘之氏が担当している。また、オープニングテーマにはLiSAさんとStray Kidsのフィリックスさんがコラボした「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」が起用されている。

「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」詳細

水篠旬 キャラクタービジュアル

・放送開始日:2025年1月より

・放送局:未定

・最速配信:未定

□「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」 オープニングテーマ解禁PV】【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」あらすじ】

世界各地に異次元と現世界を結ぶ通路“ゲート”が出現して十数年。

“ハンター”と呼ばれる超人的な力に覚醒した人間たちと、

ゲート内のダンジョンに存在するモンスターとの戦いは絶え間なく続いている。

本来、ハンターの能力は覚醒時から成長せず、そのランクも変わることはない。

しかし、人類最弱兵器と呼ばれていた低ランクハンターの水篠旬は、

二重ダンジョンでのレイド中に自分だけが「レベルアップする」力を手に入れ、戦いの中で能力を高めていく。

転職クエストをクリアして、影の兵士を従わせることができる職業『影の君主』を手に入れた旬は、

病気の母を治す可能性のある「命の神水」の素材を求めて新たな戦いに身を投じていくのだった。

(C) Solo Leveling Animation Partners