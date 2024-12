【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」3巻】12月10日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「ふしぎ遊戯 白虎仙記」の3巻を12月10日に発売する。価格は594円。

本作は白虎の巫女・鈴乃が、四神天地書の世界でさまざまな冒険を繰り広げていく物語。渡瀬悠宇氏が「月刊フラワーズ」で連載している「ふしぎ遊戯」シリーズの最新作で、シリーズ累計発行部数は2,000万部を突破している。

【「ふしぎ遊戯 白虎仙記」3巻あらすじ】

白虎七星士・婁宿、覚醒ーー……!

鈴乃がカサルとカルムの兄弟に出会えた矢先、刺客から鈴乃を庇って、兄が倒れた。失意の中、カルムは七星士として目覚め、鈴乃は偽巫女ネイランの野望を阻止するため、巫女としての覚悟を決める。だが、新たな敵が鈴乃たちの行く手を阻み……?

異世界ファンタジー怒濤の第3巻!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.