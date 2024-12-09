¹âÌÚË»á¡¡ºå¿À°ÜÀÒ¤ÎÈ«¤Ï¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×Êü½Ð¤Ë¶Ã¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¸µ£Ä£å£Î£Á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹âÌÚË»á¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Êºå¿À¡ËÉÍÃÏ¤«¤Ê¤¢¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÉÍÃÏ½Ð¤¹¤«¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤Ëº£Ç¯¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çºå¿À¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öºå¿À¤Ï¤Ê¤¼½Ð¤¹¤«¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È²áµî£²²ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃÝ¡¢¼¿¸¶¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö£±£²µåÃÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡¢¼ºÎé¤¬¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Î¶Ã¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¡Ê¹Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¡ËÌðºê¤È¤«¡£¡Ê£Ä£å£Î£Á¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ë¾åÃãÃ«¤â¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤«¤éºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÈ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ£Àîµå»ù¤¬³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¿¤ÓÇº¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÈ«¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÉÍÃÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÈ«¤ò¼è¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬È«¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄ¤Ïº£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£°£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£³ºÐ¡£¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£·´»Ê¤â¤½¤¦¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Ê¿Âô¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ê¤É¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£