第82回ゴールデン・グローブ賞映画部門のノミネーションが9日に発表され、フランスの巨匠ジャック・オーディアール監督が手掛けたメキシコ舞台のミュージカルスリラー映画『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』が最多10ノミネートを果たした。

内訳は、コメディー/ミュージカル作品賞、コメディー/ミュージカル女優賞(カーラ・ソフィア・ガスコン)、助演女優賞(セレーナ・ゴメス、ゾーイ・サルダナ)、監督賞(ジャック・オーディアール)、脚本賞(ジャック・オーディアール)、音楽賞、歌曲賞(2曲)、非英語作品賞となる。

同作が描くのは、悲願だった性別適合手術を受けて“エミリア・ペレス”という名の女性に生まれ変わったカルテルの元ボス、フアン・デルモンテが辿る旅路だ。トランスジェンダー女優のカーラがフアン/エミリア役、ゾーイがフアン/エミリアの弁護士役、セレーナがフアンの妻役を務め、第77回カンヌ国際映画祭でも反響を呼んだ作品だ。

エイドリアン・ブロディ主演の『ブルータリスト』が7部門ノミネート、レイフ・ファインズ主演の『教皇選挙』が6部門ノミネートでそれに続いた。授賞式は2025年1月5日(現地時間)に開催される。(編集部・市川遥)

映画部門のノミネーションは以下の通り。

■作品賞(ドラマ)

『ブルータリスト』

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』

『教皇選挙』

『デューン 砂の惑星PART2』

『ニッケル・ボーイズ(原題) / Nickel Boys』

『セプテンバー5』

■作品賞(コメディー/ミュージカル)

『ANORA アノーラ』

『チャレンジャーズ』

『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

『リアル・ペイン〜心の旅〜』

『ザ・サブスタンス(原題)』

『ウィキッド ふたりの魔女』

■興行成績賞

『エイリアン:ロムルス』

『ビートルジュース ビートルジュース』

『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』

『インサイド・ヘッド2』

『野生の島のロズ』

『ツイスターズ』

『ウィキッド ふたりの魔女』

■男優賞(ドラマ)

エイドリアン・ブロディ 『ブルータリスト』

コールマン・ドミンゴ 『シング、シング(原題)/ Sing Sing』

ダニエル・クレイグ 『クィア(原題) / Queer』

レイフ・ファインズ 『教皇選挙』

セバスチャン・スタン 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

ティモシー・シャラメ 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』

■男優賞(コメディー/ミュージカル)

ジェシー・アイゼンバーグ 『リアル・ペイン〜心の旅〜』

ヒュー・グラント 『ヘレティック(原題) / Heretic』

ガブリエル・ラベル『サタデー・ナイト(原題)/Saturday Night』

グレン・パウエル 『ヒットマン』

ジェシー・プレモンス 『憐れみの3章』

セバスチャン・スタン 『ア・ディファレント・マン(原題) / A Different Man』

■助演男優賞

デンゼル・ワシントン 『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』

エドワード・ノートン 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』

ガイ・ピアース 『ブルータリスト』

ジェレミー・ストロング 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

キーラン・カルキン 『リアル・ペイン〜心の旅〜』

ユーラ・ボリゾフ 『ANORA アノーラ』

■女優賞(ドラマ)

パメラ・アンダーソン『ザ・ラスト・ショーガール(原題) / The Last Showgirl』

アンジェリーナ・ジョリー 『マリア(原題) / Maria』

ニコール・キッドマン 『べイビーガール』

ティルダ・スウィントン 『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

フェルナンダ・トーレス 『アイム・スティル・ヒア(英題) / I'm Still Here』

ケイト・ウィンスレット 『リー(原題) / Lee』

■女優賞(コメディー/ミュージカル)

エイミー・アダムス 『ナイトビッチ(原題) / Nightbitch』

シンシア・エリヴォ 『ウィキッド ふたりの魔女』

カーラ・ソフィア・ガスコン 『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

マイキー・マディソン 『ANORA アノーラ』

デミ・ムーア 『The Substance(原題)』

ゼンデイヤ 『チャレンジャーズ』

■助演女優賞

アリアナ・グランデ 『ウィキッド ふたりの魔女』

フェリシティ・ジョーンズ 『ブルータリスト』

イザベラ・ロッセリーニ 『教皇選挙』

マーガレット・クアリー 『ザ・サブスタンス(原題)』

セレーナ・ゴメス 『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

ゾーイ・サルダナ 『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

■監督賞

ブラディ・コーベット 『ブルータリスト』

コラリー・ファルジャ 『ザ・サブスタンス(原題)』

エドワード・ベルガー 『教皇選挙』

ジャック・オーディアール 『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

パヤル・カパディア 『オール・ウィー・イマジン・アズ・ライト(原題) / All We Imagine as Light』

ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』

■脚本賞

ブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォールド 『ブルータリスト』

コラリー・ファルジャ 『ザ・サブスタンス(原題)』

ジャック・オーディアール 『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』

ピーター・ストローハン 『教皇選挙』

ショーン・ベイカー 『ANORA アノーラ』

■音楽賞

『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

『ブルータリスト』

『デューン 砂の惑星PART2』

『野生の島のロズ』

『チャレンジャーズ』

『教皇選挙』

■歌曲賞

Beautiful That Way『ザ・ラスト・ショーガール(原題) / The Last Showgirl』

Compress / Repress『チャレンジャーズ』

El Mal『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

Forbidden Road『Better Man/ベター・マン』

Kiss The Sky『野生の島のロズ』

Mi Camino『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』

■非英語作品賞

『オール・ウィー・イマジン・アズ・ライト(原題) / All We Imagine as Light』(アメリカ、フランス、インド)

『エミリア・ペレス(原題) / Emilia Perez』(フランス)

『アイム・スティル・ヒア(原題) / I'm Still Here』(ブラジル)

『ザ・ガール・ウィズ・ザ・ニードル(原題) / The Girl with the Needle』(ポーランド、スウェーデン、デンマーク)

『ザ・シード・オブ・ザ・セイクリッド・フィグ(英題)/ The Seed of the Sacred Fig』(アメリカ、ドイツ)

『ヴェルミーリョ(原題) / Vermiglio』(イタリア)

■アニメーション作品賞

『Flow』

『インサイド・ヘッド2』

『モアナと伝説の海2』

『メモワー・オブ・ア・スネイル(原題) / Memoir of a Snail』

『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』

『野生の島のロズ』