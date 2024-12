第82回ゴールデン・グローブ賞テレビドラマ部門のノミネーションが9日に発表され、真田広之が主演・プロデュースを務めた「SHOGUN 将軍」がドラマシリーズの作品賞、男優賞(真田)、女優賞(アンナ・サワイ)、そして助演男優賞(浅野忠信)の4部門ノミネートを果たした。歴代最多となる18冠を達成した第76回エミー賞に続き、ゴールデン・グローブ賞も席巻した。

「SHOGUN 将軍」は、作家ジェームズ・クラベルの世界的ベストセラー小説を基に、天下分け目の戦いとなった「関ヶ原の戦い」前夜を描き出したドラマ。ハリウッドならではの壮大なスケールと陰謀渦巻くストーリー、そして真田が徹底的にこだわったリアルな日本の描写が評判を呼び、もともと1シーズン限定の作品として制作されたが、この圧倒的な人気を受けて今年5月、米FXはシーズン2およびシーズン3も制作すると発表するに至っている。

なお、1980年にドラマ化された「将軍 SHOGUN」は第38回ゴールデン・グローブ賞で作品賞、まり子役の島田陽子が女優賞(ドラマシリーズ)、ブラックソーン/按針役のリチャード・チェンバレンが男優賞(ドラマシリーズ)に輝いた。このまま真田が男優賞(ドラマシリーズ)、助演男優賞、助演女優賞を受賞すれば日本人として初めて、サワイが女優賞(ドラマシリーズ)を受賞すれば44年ぶりとなる。授賞式は2025年1月5日(現地時間)に開催される。(編集部・市川遥)

テレビドラマ部門のノミネーションは以下の通り。

■作品賞(ドラマシリーズ)

「ザ・デイ・オブ・ザ・ジャッカル(原題) / The Day of the Jackal」

「ザ・ディプロマット」

「Mr. & Mrs. スミス」

「SHOGUN 将軍」

「窓際のスパイ」

「イカゲーム」

■女優賞(ドラマシリーズ)

キャシー・ベイツ 「マットロック(原題) / Matlock」

エマ・ダーシー 「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」

マヤ・アースキン 「Mr. & Mrs. スミス」

キーラ・ナイトレイ 「ブラック・ダヴ」

アンナ・サワイ 「SHOGUN 将軍」

ケリー・ラッセル 「ザ・ディプロマット」

■男優賞(ドラマシリーズ)

ドナルド・グローヴァー 「Mr. & Mrs. スミス」

ジェイク・ギレンホール 「推定無罪」

ゲイリー・オールドマン 「窓際のスパイ」

エディ・レッドメイン 「ザ・デイ・オブ・ザ・ジャッカル(原題) / The Day of the Jackal」

真田広之 「SHOGUN 将軍」

ビリー・ボブ・ソーントン 「ランドマン(原題) / Landman」

■作品賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

「アボット エレメンタリー」

「一流シェフのファミリーレストラン」

「ジェントルメン」

「ハックス(原題) / Hacks」

「こんなのみんなイヤ!」

「マーダーズ・イン・ビルディング」

■女優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

クリステン・ベル 「こんなのみんなイヤ!」

キンタ・ブランソン 「アボット エレメンタリー」

アヨ・エデビリ 「一流シェフのファミリーレストラン」

セレーナ・ゴメス 「マーダーズ・イン・ビルディング」

キャスリン・ハーン 「アガサ・オール・アロング」

ジーン・スマート 「ハックス(原題) / Hacks」

■男優賞(コメディー/ミュージカルシリーズ)

アダム・ブロディ 「こんなのみんなイヤ!」

テッド・ダンソン 「グランパは新米スパイ」

スティーヴ・マーティン 「マーダーズ・イン・ビルディング」

ジェイソン・シーゲル 「シュリンキング 悩めるセラピスト」

マーティン・ショート 「マーダーズ・イン・ビルディング」

ジェレミー・アレン・ホワイト 「一流シェフのファミリーレストラン」

■作品賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

「私のトナカイちゃん」

「ディスクレーマー 夏の沈黙」

「モンスターズ: メネンデス兄弟の物語」

「リプリー」

「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」

「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

■女優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

ケイト・ブランシェット 「ディスクレーマー 夏の沈黙」

ジョディ・フォスター 「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

クリスティン・ミリオティ 「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」

ソフィア・ベルガラ 「グリセルダ」

ナオミ・ワッツ 「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」

ケイト・ウィンスレット 「ザ・レジーム/壊れゆく政権」

■男優賞(テレビ映画・ミニシリーズ)

アンドリュー・スコット 「リプリー」

コリン・ファレル 「THE PENGUIN−ザ・ペンギン−」

リチャード・ガッド 「私のトナカイちゃん」

ケヴィン・クライン 「ディスクレーマー 夏の沈黙」

クーパー・コック 「モンスターズ: メネンデス兄弟の物語」

ユアン・マクレガー 「ジェントルマン・イン・モスクワ(原題) / A Gentleman in Moscow」

■助演男優賞

浅野忠信 「SHOGUN 将軍」

ハビエル・バルデム 「モンスターズ: メネンデス兄弟の物語」

ジャック・ロウデン 「窓際のスパイ」

ハリソン・フォード 「シュリンキング 悩めるセラピスト」

ディエゴ・ルナ 「ラ・マキーナ 崖っぷちのボクサー」

エボン・モス=バクラック 「一流シェフのファミリーレストラン」

■助演女優賞

ライザ・コロン=ザヤス「一流シェフのファミリーレストラン」

ハンナ・アインビンダー 「ハックス(原題) / Hacks」

ダコタ・ファニング 「リプリー」

ジェシカ・ガニング 「私のトナカイちゃん」

アリソン・ジャネイ 「ザ・ディプロマット」

ケイリー・リース 「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

■スタンドアップコメディーパフォーマンス賞

アダム・サンドラー 「アダム・サンドラーのラブ・ユー」

アリ・ウォン 「アリ・ウォンのシングルレディ」

ジェイミー・フォックス 「ジェイミー・フォックスの何が起きたって…」

ニッキー・グレイザー「ニッキー・グレイザー:サムデイ・ユーウィル・ダイ(原題) / Nikki Glaser: Someday You'll Die」

ラミー・ユセフ 「ラミー・ユセフ:モア・フィーリングス(原題)Ramy Youssef: More Feelings」

セス・マイヤーズ 「セス・マイヤーズ:ダッド・マン・ウォーキング(原題) / Seth Meyers: Dad Man Walking」