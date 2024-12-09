¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Î¢¶âµÄ°÷¤äºØÆ£ÃÎ»ö¤é¹ðÈ¯¤Î¾åÏÆ¶µ¼ø¤ËÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Ê¹¤¯
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë¡¡12·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼«Ì±ÅÞ〝Î¢¶â〟»ö·ï¡¡·º»ö¹ðÈ¯¤ÏÂ³¤¯¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ù¤òÃø¤·¤¿¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·»á¤¬½Ð±é¡£ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤äÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¡Öº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¸æËÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾åÏÆ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬¡¢ËèÇ¯¡Ö²¯¡×¤È¤¤¤¦Î¢¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Á°È¾ÉôÊ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤90¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢35¿Í¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤À1/3¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¶¤¨¤¿ÄøÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
¾åÏÆ¡ÖÎ¢¶â¹ðÈ¯¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤â¤¢¤È1¿Í¤«2¿Í¤Ï¤ä¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éÎ¢¶â»ö·ï¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×
¾åÏÆ¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Î¢¶â¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎË¡Î§²þÀµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¡£Å¥ËÀ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡Îá¤ò¼é¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼é¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Î¢¶â¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊË¡Î§²þÀµ¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎË¡Î§²þÀµ¤ÎÄó¸À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÃÝ¡Ö¾åÏÆ¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¯¸¢¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¹ðÈ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÃ¤Ë°ÂÇÜÇÉ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤ÎµÕÅ¾¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¾åÏÆ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃÁÜÉô¤¬¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏËÍ¤Ò¤È¤ê¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡ÙÆüÍËÈÇ¤Îµ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÃÏÆ»¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤·¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤ÀÎ¢¶â¤À¤ÈÃÇÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÌÀºÙ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«Íî¤È¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¤À¤«¤éÎ¢¶â¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ðÈ¯¾õ¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢22Ç¯¤Î11·î¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÎ¢¶â»ö·ï¤À¤ÈÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊóÆ»¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤µ¤Æ¡¢¾åÏÆÀèÀ¸¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ï¡¢¼Ç¤¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÅöÁª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¾åÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¾åÏÆ¡Ö¤³¤ì¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¶ÉÄ¹µé¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢ÃÎ»ö¤Î¸ÀÆ°¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¹ðÈ¯Ê¸¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¤½¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬Ä´¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤ß¾Ã¤·¤ËÁö¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ï¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿¿Í°Ê³°¤ÎÊý¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼«Ê¬¤Ç¤âÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢±³È¬É´¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤¬Æ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤¬É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¿¿Áê²òÌÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Á°¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Áªµó¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤ÈºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÃÎ»öÁª¤ËÆÍÆþ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤µ¤é¤ËÅöÁª¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ºØÆ£¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×