「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2024年11月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、11月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年11月1日〜11月30日

【10位】ここはユッケ天国? 肉好きならきっと夢中になる、塩ダレオンリーの焼肉店

10位は、連載「噂の新店」で紹介した「塩焼肉 あぐら」の記事。店名の通り、味付けはすべて塩ベース。3種類もあるユッケももちろん塩で味わうスタイルです。

塩焼肉 あぐら 写真:外山温子

【9位】国際大会で絶賛された“優勝パエリア”が東京で楽しめる穴場店とは!?

9位は、ライターの小寺慶子さんが連載「今夜の自腹飯」で紹介してくれたスペイン料理「anocado(アノカド)」の記事でした。

anocado 出典:みるみんくさん

【8位】2024年百名店に初選出! 上質ホルモンを地元価格で提供する駅前立地の実力店

8位も、連載「今夜の自腹飯」からランクイン。今回は、焼肉作家の小関尚紀さんに、荻窪駅前にあるハイコスパな焼肉店「ホルモン コウ」を教えてもらいました。

ホルモン コウ 写真:ジェイムス・オザワ

【7位】伝説の名店出身シェフのベーカリーがオープン! フルーツやナッツがぎっしり詰まった「パンオフリュイ」が絶品(千葉・松戸)

7位は、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2024年9月にオープンしたベーカリー「PALM(パーム)」の記事です。

PALM 出典:naotontonさん

【6位】JR東京駅構内「グランスタ東京」のスイーツゾーンがリニューアル! 新ブランドや初の常設店もご紹介(東京・丸の内)

6位も、連載「New Open News」からのランクイン。2024年9月にリニューアルオープンした、JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」地下1階のスイーツゾーンを紹介した記事です。

アトリエうかい 写真:お店から

【5位】神奈川のソウルフード的存在!「バーグ」の姉妹店が川崎にオープン

5位は、カレーおじさん \(^o^)/の連載「今週のカレーとスパイス」の記事。今回は、神奈川のソウルフード的存在のカレー店の姉妹店となる「スタミナカレーの店バーグ 川崎店」を紹介してくれました。

スタミナカレーの店バーグ 川崎店 出典:かっこぎさん

【4位】あの「アマムダコタン」が“国内最後”の店舗で関西初進出! スペシャリテは生を超えるレア食パン(京都・烏丸御池)

4位も、連載「New Open News」から。今回は、2024年11月、京都にオープンした「amam dacotan(アマムダコタン)」の記事です。

amam dacotan 京都 出典:Kao.rinさん

【3位】スイーツのプロがおすすめ! もりもりクリームが食べられる、夢のようなお店5選

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、た〜っぷりのクリームが食べられる夢のようなお店をまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。スイーツコンシェルジュのはなともさんがクリームをたっぷり味わえるお店を紹介してくれました。

なまくり 写真:お店から

【2位】京都・西院にひっそり佇む寿司居酒屋。握りランチは圧巻の1,300円〜、夜は馬刺しも用意!

2位は……

食通が行きつけにするハイコスパな寿司店を紹介する連載「秘密の自腹寿司」から。今回は猫田しげるさんが、昼は8貫1,300円から寿司が楽しめる京都の人気店「くれよん食堂」を紹介してくれました。

くれよん食堂 写真:お店から

【1位】スイーツのプロ厳選! 栗の季節に食べたい「マロンスイーツ」10選

そして1位は……

「マガジンまとめ」の「マロンスイーツ」10選でした。秋の定番「モンブラン」に続き、旬の“栗”を使ったおすすめスイーツを教えてもらいました。

バターステイツ by 銀のぶどう 写真:お店から

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post スイーツのプロが選んだ、絶品「マロンスイーツ」とは? 11月の人気記事ランキング first appeared on 食べログマガジン.