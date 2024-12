アイドルグループ・timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に、新たな動きがありました。現在同オーディションは、Netflixで『timelesz project -AUDITION-』として配信中。2024年12月6日に新エピソード「episode 07 突破 -Part1-」が公開され、候補生として新メンバーが加わることが発表されました。

「timelesz project」はどんな内容?

「episode 07 突破 -Part1-」で明かされた4次審査の全貌

STARTO社のタレントが3人合流して波乱の展開に

「episode 07」で見えた今後の展開とは?

ここまでオーディションを勝ち上がってきたメンバーに加え、STARTO ENTERTAINMENT(以下・STARTO社)に所属する俳優の寺西拓人さん、原嘉孝さん、今江大地さんがオーディションに電撃参加しました。俳優仕事がメインとはいえ、timeleszメンバーの仲間であるSTARTO社のタレントが加入するということで波乱は必至。オーディションの実施時点でSTARTO社からの合流は予定されていましたが、思っている以上にネームバリューがある3人でファンの間でも衝撃が走っています。そこで、今回は新エピソードの内容を紹介しながら、今後のオーディションの行方を予想していきます。まず、オーディションのこれまでの流れを紹介します。2024年4月1日にSexy Zoneが「timelesz」に改名し、あわせて新メンバーの追加とオーディション実施を発表。1万8922件のエントリーが集まり、現在は3次審査を通過した候補生15人が審査を受けています。番組は「タイプロ」と呼ばれ、timeleszのファンだけでなく多くの視聴者をとりこにしているオーディションです。ここからは、新たに配信された「episode 07 突破 -Part1-」の内容を紹介します。4次審査に移ったオーディションは、3グループに別れて「合宿特訓ミッション」を実施。課題曲はtimelesz(元Sexy Zone)の楽曲となる『人生遊戯』『RIGHT NEXT TO YOU』『Purple Rain』、さらに全体曲として『Anthem』を候補生たちは覚えていきます。『人生遊戯』は、エネルギッシュな楽曲でスピード感あふれるダンスが特徴的。『RIGHT NEXT TO YOU』は、クールな雰囲気のダンスナンバーで全身を使った振り付けで難易度の高い楽曲です。『Purple Rain』は、3曲の中では大人の雰囲気を感じる作品で表現力の高さが求められます。そして『Anthem』は力強い歌とダンスを披露するナンバーで、それぞれ魅力が違う作品です。これらの楽曲のパフォーマンスに加え、「1000mダッシュ」「筋力トレーニング」など、フィジカルの強さも審査対象。timeleszメンバーもこれまでの審査でもっとも過酷だというほど、厳しいプログラムを候補生は乗り越えることになります。また、今回の審査では新たに参加するメンバーを発表。前述したとおり、俳優として活躍する寺西さん、原さん、今江さんが参加します。寺西さんは、2008年に旧ジャニーズ事務所へ入所し、菊池風磨さんと同期で舞台を中心に活動。映画『まくをおろすな!』などにも出演しています。原さんは2010年の入所で、佐藤勝利さん、目黒蓮さんと同期。ジャニーズJr.(現ジュニア)内グループ・宇宙Sixとして活動歴があり、舞台のほかドラマ『トリリオンゲーム』(TBS系)にも出演しています。今江さんは2009年に入所し、関西ジャニーズJr.内ユニット・Little Gangs、Gang Starの元メンバー。現在は舞台を中心に活動し、レベルの高いダンスに定評があります。3人とも、歌、ダンス、アクロバットともにレベルが高く、候補生からしたらかなりの脅威になること間違いなし。これまで以上に気合をいれる必要が出てきました。オーディション開始時点でSTARTO社からの参加は示唆されていましたが、ここまで実績のある3人が加入するのは想定外。菊池さんは「彼らはいま現在アイドルとしての活動をしているかというと、そうではないのですが、もともとはジュニアとして活動していて、ダンス・歌のスキルは申し分ない。なので、4次からの参加になりました」と説明しています。3人ともインタビューで、アイドルとしての活動がしたかったという胸の内を明かし、今回のオーディションへの参加が本気だと話しています。今回の番組で3人のパフォーマンスを見ると、候補生との差はかなりある印象です。ダンスのレベルの高さはもちろん、表情の作り方や最後まで気を抜かない所作など、舞台やミュージカルで鍛えられた実力はかなりのもの。しかも、3人ともプロとしての活動が長く貫禄もあり、心が強いのでオーディション向きです。一般応募の候補生はかなり頑張らなければ勝てない壁で、番組として非常に面白くなってきました。今回の「episode 07 突破 -Part1-」では、「team Purple Rain」の紹介がメインとなりました。このチームには原さんが参加し、ダンスと熱い思いで盛り上げまとまりを生み出していきます。他のメンバーも原さんの影響を受け、チームは最終パフォーマンスでtimeleszメンバーから絶賛を受けることに成功しました。今回のエピソードで面白かった部分は、レベルの高いSTARTO社の3人が参加したことで化学反応が起きたところです。原さんの活躍がメインで取り上げられましたが、パフォーマンスやまとめる力が別次元のレベルにあり、このままいけば合格は間違いなしだと感じます。そんな原さんに食らいついて、他のメンバーもレベルアップしていく、そんな少年漫画的な展開が見られました。寺西さんと今江さんも別々のチームに振り分けられていますが、同じような現象が起きることが予想されます。アイドル活動を現在はしていないとはいえ、新加入の3人はれっきとしたプロの俳優。「一般人」である候補生に多大な影響を与え、オーディションをいい意味で混沌とさせることに成功しそうです。今回の新メンバーの参加は、「timelesz project」が大きく変わるきっかけになるでしょう。また、一般応募の候補生がプロを打ち負かすことができるのかという、新しいオーディションの柱ができた感覚です。次回は、『人生遊戯』が課題曲のチームが取り上げられますが、予告ではtimeleszメンバーだけでなくスタッフからも辛辣(しんらつ)な意見が出る危機的状況。どんな波乱が待ち受けているのか、次回の配信にも期待です。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)