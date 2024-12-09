»³ºê¸¿Í¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡×¡¡¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¤Ëµ±¤¯
¡¡º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤«¤é½÷À»ï¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ØELLE CINEMA AWARDS 2024¡Ù¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ë¤¢¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¡ÖI'M A SHOW¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à-Âç¾·³¤Îµ¢´Ô-¡Ù¤Î¼ç±é¡¦»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ùõ¸¿Í¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡×
¡¡º£²ó¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤òº£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤¬4ºîÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î1ºîÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËèÇ¯¿·¤¿¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2025Ç¯¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÏÁÏ´©35¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØELLE CINEMA AWARDS¡Ù¤â10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ê¸²½¿Í¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØELLE CINEMA AWARDS 2024¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì¡Û
¡ü¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡¿»³ºê¸¿Í
¡ü¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡¿²Ï¹çÍ¥¼Â
¡ü¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡¿Çë¸¶Íøµ×¡¦ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¡ü¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¾Þ¡¿»³Ãæàö»Ò
¡üFENDI ¾Þ¡¿¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ
¡üÏÃÂê¾Þ¡¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤
¡ÚÆ°²è¡Û»³ùõ¸¿Í¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡ÖÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡×
¡¡º£²ó¡Ö¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤òº£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤¬4ºîÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î1ºîÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÏÁÏ´©35¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØELLE CINEMA AWARDS¡Ù¤â10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ê¸²½¿Í¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØELLE CINEMA AWARDS 2024¡Ù¼õ¾Þ·ë²Ì¡Û
¡ü¥¨¥ë ¥á¥ó¾Þ¡¿»³ºê¸¿Í
¡ü¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡¿²Ï¹çÍ¥¼Â
¡ü¥¨¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¾Þ¡¿Çë¸¶Íøµ×¡¦ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¡ü¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¾Þ¡¿»³Ãæàö»Ò
¡üFENDI ¾Þ¡¿¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ
¡üÏÃÂê¾Þ¡¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤