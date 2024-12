BTS「Dynamite」MV再生回数がグループ初の19億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BTSの億単位再生数MVは「Dynamite」をはじめ、18億再生数の「Boy With Luv (Feat. Halsey)」など計39本!

BTSが2020年8月21日に全世界同時公開したデジタルシングル「Dynamite」のMVのYouTubeでの再生回数が12月9日3時54分頃、19億回を超えた。これでグループ初の19億再生数超えMVが誕生した。

MVはメロディと歌詞の明るい雰囲気を生かした活気に満ちたコンセプトで撮影され、余裕を持って音楽を楽しむBTSを描いた。7人のメンバーが繰り広げるダイナミックなパフォーマンスも印象的だ。

「Dynamite」は明るく軽快なディスコポップジャンルの「ヒーリングソング」。BTSがデビュー後初めてリリースした英語曲でもある。 中毒性の強い楽しいリズムと愉快でダイナミックなパフォーマンスが調和をなす。誰でも真似できる振り付けと各メンバーの個性と魅力を見せてくれるポイント動作も見ていて楽しい。

この曲でBTSは様々な記録を樹立した。 彼らは「Dynamite」で米国ビルボード「HOT 100」1位を獲得した最初の韓国歌手になり、該当チャートで最長期間トップを維持したK-POPアーティストとして残った。

また、「Dynamite」は最近、米国の芸能専門メディアのアップロックス(UPROXX)が発表した「今世紀のヒット曲100選」(The 100 Best Hit Songs Of The Century So Far)にも選ばれるなど、2020年発表後、現在まで根強い人気を博している。

BTSは「Dynamite」を含め計39本の億単位再生数MVを持つ。10億再生を超えている作品には、18億再生数の「Boy With Luv (Feat. Halsey)」、16億再生数の「DNA」、14億再生数の「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」、13億再生数の「IDOL」、12億再生数の「FAKE LOVE」、10億再生数の「Butter」がある。

