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9日午後9時0分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市と青森南部町、それに階上町、岩手県の久慈市と軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　青森南部町　階上町

□岩手県
久慈市　軽米町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　三戸町　五戸町
外ヶ浜町

□岩手県
普代村　野田村　岩手洋野町
盛岡市　八幡平市　葛巻町
九戸村

■震度1
□青森県
横浜町　六ヶ所村　田子町
新郷村　青森市　平内町
蓬田村　むつ市　東通村
佐井村

□岩手県
宮古市　田野畑村　二戸市
滝沢市　雫石町　岩手町
紫波町　矢巾町　一戸町
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市　栗原市

□秋田県
三種町　大館市　北秋田市
小坂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。