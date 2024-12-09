青森県、岩手県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、青森南部町、階上町、岩手県・久慈市、軽米町
9日午後9時0分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市と青森南部町、それに階上町、岩手県の久慈市と軽米町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 青森南部町 階上町
久慈市 軽米町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 三戸町 五戸町
外ヶ浜町
□岩手県
普代村 野田村 岩手洋野町
盛岡市 八幡平市 葛巻町
九戸村
■震度1
□青森県
横浜町 六ヶ所村 田子町
新郷村 青森市 平内町
蓬田村 むつ市 東通村
佐井村
□岩手県
宮古市 田野畑村 二戸市
滝沢市 雫石町 岩手町
紫波町 矢巾町 一戸町
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市 栗原市
□秋田県
三種町 大館市 北秋田市
小坂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。