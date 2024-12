Game Source Entertainmentがグローバルパブリッシングを担当し、7QUARKが手がけたローグライトアクションRPG『百剣討妖伝綺譚』v1.0体験版がSteamで正式に登場しました!

魑魅魍魎の江戸時代にて、プレイヤーは緊張感に満ちた戦闘を体験できます。

百剣討妖伝綺譚

■対応機種 :PC/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/

PlayStation(R)5/Xbox One/Xbox series X|S

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :未定

■ジャンル :ローグライトアクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :7QUARK

■CERO :審査中

Game Source Entertainmentがグローバルパブリッシングを担当し、7QUARKが手がけたローグライトアクションRPG『百剣討妖伝綺譚』v1.0体験版がSteamで正式に登場。

魑魅魍魎の江戸時代にて、プレイヤーは緊張感に満ちた戦闘を体験できます。

【物語】

『百剣討妖伝綺譚』は、魑魅魍魎がはびこる幻想的な江戸時代を舞台にする和風アクションRPGゲームです。

プレイヤーは不死身忍者「時雨」、地獄の獄卒「沙羅」、妖怪武士「竹虎」、タイプの異なる主人公になりきります。

三人はそれぞれユニークな武器を使い、妖刀、双刀、和弓で世の悪鬼を討伐し、平和を取り戻すために魔窟へ旅に出ます。

プレイヤーは主人公たちと共に、妖怪が人間界で暴れ回る真相を解き明かし、各自の謎に包まれた過去を明らかにしていきます。

【デモ版概要】

今回の『百剣討妖伝綺譚』v1.0体験版は、ゲームの初期プロセスに重点を置いた戦闘体験を提供します。

プレイヤーは三人の主人公の武器メカニズムを完全に体験でき、さまざまな武器を鍛造したり、アイテム「魂玉」を獲得することで攻撃がさらに華麗に変化され、自由なカスタマイズができます。

また、ゲーム序盤の海岸エリアが開放されており、プレイヤーはこの地域で操作を慣れながら、浮世絵風の景色を楽しむことができます。

探索を進めると、「蟹将軍」や「海坊主」とのボス戦が待ち受けています。

蟹将軍の高速回転や、海坊主の神奈川沖浪裏を彷彿とさせる大波など激しい戦闘を通して、プレイヤーの戦略と戦術が試されます。

旅の途中、「妖怪祭り」と呼ばれる異世界に足を踏み入れることになります。

ここには、この世界では珍しい優しい妖怪たちが集まっており、冒険のたびにプレイヤーを出迎え、最強のサポーターとなってくれます。

なお、開発チームが『百剣討妖伝綺譚』体験版は2025年2月のSteam Next Festで重大アップデートを行う予定であると発表しました。

時雨、沙羅と竹虎三人のメインストーリー第一章前半が実装され、より多様な敵やボス戦が開放されます。

主人公たちの足跡を辿りながら、戦闘を通して物語を進め、妖怪王者「九尾の狐」の討伐を目指しましょう!

(C)2024 7QUARK. Licensed to and published by Game Source Entertainment. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 緊張感に満ちた戦闘を体験!7QUARK「百剣討妖伝綺譚」 appeared first on Dtimes.