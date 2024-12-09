¡Ú¥¹¥Ýº²¡Û¾¾ËÜ»³²íJ£²Éüµ¢¤Ê¤é¤º¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Þ¤µ¤«¡¦¡¦¡¦
Â³¤¤¤Æ¤Ï¿®½£¥¹¥Ýー¥Äº²¡á¥¹¥Ýº²¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«ーJ2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤òÀï¤Ã¤¿¾¾ËÜ»³²íFC¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½4000¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬»î¹çÁ°¤«¤éÇ®¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢J2¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡¤ÏJ3¡¢3°Ì¤ÎÉÙ»³¤ÈÂÐÀï¡£°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¡¢¥êー¥°¾å°Ì¤Î¥Áー¥à¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢4°Ì¤Î»³²í¤Ï¾¡¤Á¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤«¤éÈõ¸ý¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£
2ÂÐ0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÉÙ»³¤Ë¥Üー¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³²í¤Ï42Ê¬¤Ë¥´ー¥ëÁ°¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¸òÂå¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤è¤ê¾å°Ì¤ÎÉÙ»³¤¬J2¤Ë¾º³Ê¡£»³²í¤Î¾º³Ê¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»³²íFC¡¡ÁúÅÄÀµ¹À´ÆÆÄ
¡Ö¾¾ËÜ»³²í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤·¤«º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¾¾ËÜ»³²íFC¡¡µÆ°æÍª²ð¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«¼«Ê¬¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥²ー¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¥áー¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥Áー¥à¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·ºÇ¸åËÜÅö¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿»³¤¢²í¡£²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÍè¥·ー¥º¥ó¤³¤½¤ÏJ2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£