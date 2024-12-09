Stray Kids、31万5000人を動員したワールドツアー日本公演6公演を完走
Stray Kidsが、自身最大規模のワールドツアー日本公演6公演を完走させた。
【写真】Stray Kids、ワールドツアー日本公演の様子（全25枚）
今年7月に発売した韓国ミニアルバム『ATE』で5作連続米ビルボード1位を獲得、昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録した”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。
今回のワールドツアー「Stray Kids World Tour 」は、現在発表しているラインナップだけで全世界32の国・地域にて全48公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模となるワールドツアー。8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、シンガポール、オーストラリアのメルボルン、シドニー、そして台湾公演を大盛況のうちに終え、ついに日本公演6公演が開催された。日本公演は、11月14日（木）、16日（土）、17日（日）に東京ドームにて、12月5日（木）、7日（土）、8日（日）に京セラドーム大阪にて全6公演を開催。今回も日本公演6公演は全公演即日ソールドアウト、会場のキャパシティをはるかに超える応募が殺到し、今回も入手困難を極めたプレミアライブとなった。
日本公演は6日間で31万人5000人を動員。超満員の京セラドーム大阪では、5作目の米ビルボード1位獲得作品となったミニアルバム『ATE』の収録曲「MOUNTAINS」からスタート。開始と同時にエネルギーを爆発させ、代表曲「Thunderous」のド迫力のステージで会場を圧倒。その後も「JJAM」や、「Chk Chk Boom」などの最新曲から「Gods Menu」「S-Class」「MANIAC」などの代表曲まで約3時間及ぶ公演で、計35曲を披露。さらに、11月13日(水)にリリースとなったばかりのJAPAN 2nd Albumのリード曲「GIANT」も披露。Stray Kidsらしい、壮大でパワフルな曲とその名の通り”巨人”を彷彿とさせるスケール感溢れるダンスでファンを魅了した。また、同じくJAPAN 2nd Album『GIANT』の収録曲として話題となっているStray Kids日本作品初の「Christmas Love」をサプライズで世界初披露。5万人の会場は大きな熱気に包まれた。
リーダーのバンチャンは、「どれだけ感謝して伝えきれない。スキズ、8年目も必ず戻ってきます！」と想いを伝えた。日本公演は、会場だけでなく全国の映画館でライブビューイングと、5つのプラットフォームでのオンラインライブでも配信され、15万人以上が熱狂、大きな成功を収めた。
撮影：田中聖太郎
Stray Kids World Tour
2024年12月8日（日）京セラドーム大阪/SET LIST
1. MOUNTAINS
2. Thunderous
3. JJAM
4. District 9
5. Back Door
6. Hold my hand (ハン / ソロ楽曲)
7. Youth (リノ / ソロ楽曲)
8. As we are (スンミン / ソロ楽曲)
9. So Good (ヒョンジン / ソロ楽曲)
10. Chk Chk Boom
11. TOPLINE (feat. Tiger JK)
12. Super Bowl -Japanese ver.-
13. COMFLEX
14. LALALALA
15. GIANT
16. twilight
17. Lonely St.
18. Social Path (feat. LiSA)
19. Railway (バンチャン / ソロ楽曲)
20. HALLUCINATION (アイエン / ソロ楽曲)
21. Unfair (フィリックス / ソロ楽曲)
22. ULTRA (チャンビン / ソロ楽曲)
23. GET LIT
24. ITEM
25. DOMINO
26. Gods Menu
27. S-Class
28. VENOM
29. MANIAC
30. I Like It
31. CASE 143 -Japanese ver.- + My Pace -Japanese ver.-
32. Stray Kids
33. MIROH
34. Chk Chk Boom (Festival ver.)
35. Christmas Love
Stray Kids World Tour
特設ページはこちら https://www.straykidsjapan.com/dominatejapan/
JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com
【写真】Stray Kids、ワールドツアー日本公演の様子（全25枚）
今年7月に発売した韓国ミニアルバム『ATE』で5作連続米ビルボード1位を獲得、昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録した”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。
日本公演は6日間で31万人5000人を動員。超満員の京セラドーム大阪では、5作目の米ビルボード1位獲得作品となったミニアルバム『ATE』の収録曲「MOUNTAINS」からスタート。開始と同時にエネルギーを爆発させ、代表曲「Thunderous」のド迫力のステージで会場を圧倒。その後も「JJAM」や、「Chk Chk Boom」などの最新曲から「Gods Menu」「S-Class」「MANIAC」などの代表曲まで約3時間及ぶ公演で、計35曲を披露。さらに、11月13日(水)にリリースとなったばかりのJAPAN 2nd Albumのリード曲「GIANT」も披露。Stray Kidsらしい、壮大でパワフルな曲とその名の通り”巨人”を彷彿とさせるスケール感溢れるダンスでファンを魅了した。また、同じくJAPAN 2nd Album『GIANT』の収録曲として話題となっているStray Kids日本作品初の「Christmas Love」をサプライズで世界初披露。5万人の会場は大きな熱気に包まれた。
リーダーのバンチャンは、「どれだけ感謝して伝えきれない。スキズ、8年目も必ず戻ってきます！」と想いを伝えた。日本公演は、会場だけでなく全国の映画館でライブビューイングと、5つのプラットフォームでのオンラインライブでも配信され、15万人以上が熱狂、大きな成功を収めた。
撮影：田中聖太郎
Stray Kids World Tour
2024年12月8日（日）京セラドーム大阪/SET LIST
1. MOUNTAINS
2. Thunderous
3. JJAM
4. District 9
5. Back Door
6. Hold my hand (ハン / ソロ楽曲)
7. Youth (リノ / ソロ楽曲)
8. As we are (スンミン / ソロ楽曲)
9. So Good (ヒョンジン / ソロ楽曲)
10. Chk Chk Boom
11. TOPLINE (feat. Tiger JK)
12. Super Bowl -Japanese ver.-
13. COMFLEX
14. LALALALA
15. GIANT
16. twilight
17. Lonely St.
18. Social Path (feat. LiSA)
19. Railway (バンチャン / ソロ楽曲)
20. HALLUCINATION (アイエン / ソロ楽曲)
21. Unfair (フィリックス / ソロ楽曲)
22. ULTRA (チャンビン / ソロ楽曲)
23. GET LIT
24. ITEM
25. DOMINO
26. Gods Menu
27. S-Class
28. VENOM
29. MANIAC
30. I Like It
31. CASE 143 -Japanese ver.- + My Pace -Japanese ver.-
32. Stray Kids
33. MIROH
34. Chk Chk Boom (Festival ver.)
35. Christmas Love
Stray Kids World Tour
特設ページはこちら https://www.straykidsjapan.com/dominatejapan/
JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com