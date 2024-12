【串カツ田中×キットカット】新作「キット串カツ」はホワイトいちご！サクサク衣といちごの酸味が絶妙。

串カツ田中は、2024年12月9日から25年1月31日まで、全店舗で「キット串カツホワイトいちご〜Made with KITKAT〜」の販売を開始しています(東京ドーム店は除く)。

まるで苺のタルトを食べているかのような感覚

「キットカット」とのコラボ企画『揚げて復カツ!キット串カツ!』が10月から開始され、「キット串カツ(キットカツ)〜Made with KITKAT〜」「キット串カツバナナ〜Made with KITKAT〜」「キット串カツ抹茶あんこ〜Made with KITKAT〜」は、累計販売数15万本を突破。

今回新たに、12月9日から「キット串カツホワイトいちご〜Made with KITKAT〜」の販売を開始しています。

なお「キット串カツ抹茶あんこ〜Made with KITKAT〜」は、12月8日で販売を終了しています。

・キット串カツホワイトいちご(キットカツホワイトいちご)〜Made with KITKAT〜

砕いたフィアンティーヌを練りこんだ生地と、サクッサク食感のウエハースが特長の「キットカット オトナの甘さ ホワイト」に、冷たいいちごを乗せて揚げています。

いちごの酸味と「キットカット オトナの甘さ ホワイト」の優しい甘みが絶妙なバランスで、一口食べると、まるでタルトを食べているかのような感覚を体感できます。

価格は240円。

・キット串カツ(キットカツ)〜Made with KITKAT〜

・キット串カツバナナ(キットカツバナナ)〜Made with KITKAT〜

串カツ田中の秘伝のレシピで作られた軽い食感のサクサク衣で、サクッサク食感のウエハースと、リッチなカカオ感のチョコレート。絶妙なコンビネーションが特長の「キットカット」です。

価格は、「キット串カツ」が180円・「キット串カツバナナ」が200円。

なお、テイクアウト・デリバリーは対象外。在庫がなくなり次第、販売を終了します。

さらにコラボ期間中、キット串カツ(キットカツ)シリーズを注文した人に、1本につき1枚、キット串カツオリジナルコラボステッカーをプレゼント。

絵柄は全5種類、ランダムでの配布となります。

配布期間は12月9日から。

数量限定、なくなり次第終了となります。

また、串カツ田中公式Instagramアカウントをフォローして「#キット串カツ」を付けてキット串カツの写真を投稿すると、抽選で串カツ田中賞・キット串カツ賞いずれかの賞品が当たるキャンペーンを実施中。

串カツ田中賞は、ソース缶・ソースボトル・串カツ田中食事券3000円分が20人に当たります。

キット串カツ賞は、キット串カツオリジナル抱き枕が10人にあたります。

応募期間は12月9日から25年1月10日まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部