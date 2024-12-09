本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (9日大引け後 発表分)
※12月17日、東証スタンダード市場に上場予定のリスキル <291A> [東証Ｇ]は、18日、東証プライムに上場予定のキオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]は9日、公開価格を発表した。
●リスキル <291A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月17日
事業内容：人材育成事業
公開価格：3730円
仮条件：3590円～3730円
想定発行価格：3590円
上場時発行済み株式数：208万0900株
公募：8万0900株
売り出し：49万3400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株
申込期間：12月10日～13日
払込日：12月16日
主幹事：ＳＢＩ証券
●キオクシアホールディングス <285A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：12月18日
事業内容：メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を
営むグループ会社の経営戦略策定及び管理
公開価格：1455円
仮条件決定日：1390円～1520円
想定発行価格：1390円
上場時発行済み株式数：5億3906万2500株
公募：2156万2500株
売り出し：5038万0100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限1079万1300株
申込期間：12月10日～13日
払込日：12月17日
主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券
[2024年12月9日]
株探ニュース