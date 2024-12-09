

※12月17日、東証スタンダード市場に上場予定のリスキル <291A> [東証Ｇ]は、18日、東証プライムに上場予定のキオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]は9日、公開価格を発表した。



●リスキル <291A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月17日



事業内容：人材育成事業



公開価格：3730円

仮条件：3590円～3730円

想定発行価格：3590円



上場時発行済み株式数：208万0900株

公募：8万0900株

売り出し：49万3400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株

申込期間：12月10日～13日

払込日：12月16日



主幹事：ＳＢＩ証券



●キオクシアホールディングス <285A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：12月18日



事業内容：メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を

営むグループ会社の経営戦略策定及び管理



公開価格：1455円

仮条件決定日：1390円～1520円

想定発行価格：1390円



上場時発行済み株式数：5億3906万2500株

公募：2156万2500株

売り出し：5038万0100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限1079万1300株

申込期間：12月10日～13日

払込日：12月17日



主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券



[2024年12月9日]





株探ニュース

