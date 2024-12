【Vリーグ女子結果まとめ】下剋上は起きず上位チームが両日ともに白星！ 倉敷は2連勝で8位に浮上【第8週】

12月7日(土)と12月8日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第8週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第8週では、アルテミス北海道 vs 倉敷アブレイズ、リガーレ仙台 vs JAぎふリオレーナ、カノアラウレアーズ福岡 vs フォレストリーヴズ熊本の3カードが行われた。

Vリーグ女子開幕以降8戦全敗と苦しんでいるアルテミスは倉敷と対戦。今年ラストのホームゲームで今季初の白星を目指したアルテミスだったが両日ともにストレート負けを喫し、10連敗。一方、2連勝を飾った倉敷は順位を1つ上げ、8位となった。

また、第7週終了時点で6勝2敗で3位の仙台と4勝2敗で6位のJAぎふの対戦では、ホームの仙台が両日ともに白星。GAME1では30点を超えるセットもあり、粘ったJAぎふだったが力及ばず2連敗となった。

ここまで7勝3敗で4位につけるカノアは4勝2敗で5位のフォレストと対戦し、GAME1ではホームのカノアが快勝。GAME2ではフォレストが先に2セットを取るなど奮闘したもののフルセットの末、カノアが勝利した。

次戦の第8週では、令和6年度皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドを挟み、27日(金)から29日(日)にかけてカノア vs 倉敷、ヴィアティン三重 vs ブレス浜松の2カードの試合が行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 12月7日(土)試合結果