フジテレビは9日、アニメ『ONE PIECE』(ワンピース)が放送されている日曜午前9時30分の枠を、2025年4月よりフジテレビとアニプレックスがタッグを組んだ、新たな作品を手掛けていくアニメ枠にすることを発表した。後番組となる第1弾として新作アニメ『TO BE HERO X』が放送され、『ONE PIECE』の新たな放送枠は後日発表される。同作は、中国を拠点に若者からの絶大な人気があるbilibiliと、数多くの作品を手掛けるアニプレックスの共同製作となる完全新作オリジナルアニメ。特殊な能力を持ったヒーローたちが喝采を浴びる世界で繰り広げられる物語で、人々からの「信頼値」によってヒーローランキングが変動する世界が舞台となる。

主題歌情報も解禁となり、オープニングテーマはSawanoHiroyuki[nZk]:Reiによる『INERTIA』、エンディングテーマはSennaRinによる『KONTINUUM』に決定した。公開された、オープニング映像は、2Dと3Dが交差したダイナミックな世界観で、Xを中心とした、ヒーローたちの活躍がうかがえるダイナミックな映像に。あわせてメインヒーロー10人の場面カットも解禁され、ますます期待が高まる内容となっている。■SawanoHiroyuki[nZk]:Rei澤野弘之コメント「今回、SawanoHiroyuki[nZk]として『TO BE HERO X』のオープニングテーマを担当いたします。公開されている映像から、作品のエネルギーを感じていますし、一視聴者として放送が楽しみです。今回ボーカルとしてNewspeakのReiさんに参加して頂けた事で、楽曲のサウンドに必要としていたグルーヴや勢いをより力強くエモーショナルに引き上げて貰えたと感じています。楽曲『INERTIA』が『TO BE HERO X』の物語・世界観にワクワクするような切っ掛けの一つになれたら幸いです」Rei (Newspeak)コメント「今回、SawanoHiroyuki[nZk]プロジェクトのゲストボーカルとして抜擢していただき、心より光栄に感じております。初めて聴いた瞬間、混沌の中に秘められた信念を解き放つかのような 『INERTIA』という力強い楽曲に心を揺さぶられました。レコーディングブースに立ち、感じたものをそのまま歌にすると、澤野さんの楽曲とガッチリと波長が合ったようにスムーズに収録が進みました。その波をそのまま音源に乗せられたんじゃないかと思っています。とても楽しい1日でした。ミステリアスで中毒性がありつつ、スッと主人公に感情移入できる『INERTIA』という楽曲が、アニメと共に多くの方々の心に響くことを心から願っています」■SennaRinコメント「子どもの頃からプリンセスよりヒーローに憧れを抱いていた私にとって『TO BE HERO X』は夢のような作品でエンディングテーマを担当させていただく事に幸せを感じています。そしてエンディング映像のカッコ良さに鳥肌が立ちました。『KONTINUUM』が皆さんに作品をより楽しんでいただける要素になればうれしいなと思います」■キャスト情報X:宮野真守クイーン:花澤香菜梁龍:内山昂輝黙殺:中村悠一リトルジョニー:松岡禎丞ロリ:佐倉綾音ラッキーシアン:水瀬いのりトラ:山寺宏一魂電:島崎信長ナイス:花江夏樹■スタッフ原作・監督:Haolin(リ・ハオリン)オープニングテーマ:「INERTIA」SawanoHiroyuki[nZk]:Reiエンディングテーマ:「KONTINUUM」SennaRinメインテーマ:「JEOPARDY」澤野弘之音楽:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO、ケンモチヒデフミ、DAIKI (AWSM.)、睦月周平、深澤秀行、馬瀬みさき、高田龍一(MONACA)制作:BeDream製作:bilibili & BeDream, Aniplex