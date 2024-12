【始末屋ソウジ】12月9日 連載開始

「始末屋ソウジ」

講談社は、成田成哲氏と景山愁氏が手掛けるマンガ「始末屋ソウジ」の連載を「ヤンマガWeb」にて本日12月9日に開始した。

本作は大戦後、廃墟となった街で日々清掃に勤しむ老人「肋夜宗次(あばらやそうじ)」を主人公としたSFアクション。ハンチング帽を被った彼は、実は最強の老人であり、記念すべき第1話「黒鉄」ではそんな本作の世界観が描かれる。

ヤンマガWebでの価格は70コインとなっているが、12月9日時点では無料公開されている。

【最新話】

□「始末屋ソウジ」第1話「黒鉄」のページ

「始末屋ソウジ」第1話

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.