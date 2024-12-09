GÂçºå¤Î¼ºÅÀ61¢ª35¤Ë·ã¸º¡ÄÅÅ·â°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¡¢ºÆ·ú¤ÎÎ©Ìò¼ÔDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡×
[12.8 J1Âè38Àá GÂçºå 3-1 ¹Åç ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºåDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ëÁ´38»î¹ç¡¦3420Ê¬´Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨16°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î4°ÌÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¤â¤Û¤ÜÉõ»¦¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì¤Î¼ºÂ®¤â´Þ¤á¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È9»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤¬Â³¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×Àï¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ï²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍèÇ¯¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃæÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Î2ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£MFÎëÌÚÆÁ¿¿¤ÎFK¤òMF¥À¥ï¥ó¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë·Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ëÍè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ï¥ó¤¬¶¥¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë´°Á´¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤Ã¤Ä¤¡¤ó¥´¡¼¥ë¤Ç·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÅÀÌÜ¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï6ÅÀÌÜ¡£21Ç¯¤Î3ÅÀ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÆ²¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ïº£µ¨¡¢5Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤òÎ¥¤ì¡¢GÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£J¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëCB¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ãæ¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ÎGK°ì¿¹½ã¤È¤È¤â¤Ëºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤61¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òºÆ·ú¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤35¼ºÅÀ¤Ë·ã¸º¤µ¤»¤ë»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç?¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Æ¤¤¿°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£·èÃÇ¼«ÂÎ¤ËÀµ²ò¡¢ÉÔÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¡ØÎÉ¤¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë´¶³Ð¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â´Þ¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎCB¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿ÃæÃ«¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Î¾·½¸Îò¤â»ý¤Ä¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤«¤é¤Ï¾·½¸³°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¼«¿È¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ï¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£ÃæÃ«¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£µ¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍèµ¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤Ï¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹â¤¤ÌÜÉ¸¤â¶»¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹â¤ß¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£º£µ¨¤Ï¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤Ç½ªÎ»¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ù¤¯¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡£²Æ¾ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤È2»î¹ç¤¯¤é¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¾è¤»¤Ç¤¤ì¤ÐÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºåDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ëÁ´38»î¹ç¡¦3420Ê¬´Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨16°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î4°ÌÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¤â¤Û¤ÜÉõ»¦¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì¤Î¼ºÂ®¤â´Þ¤á¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È9»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤¬Â³¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×Àï¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ï²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍèÇ¯¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ïº£µ¨¡¢5Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤òÎ¥¤ì¡¢GÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£J¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëCB¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Ãæ¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ÎGK°ì¿¹½ã¤È¤È¤â¤Ëºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤61¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òºÆ·ú¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤35¼ºÅÀ¤Ë·ã¸º¤µ¤»¤ë»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç?¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Æ¤¤¿°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£·èÃÇ¼«ÂÎ¤ËÀµ²ò¡¢ÉÔÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¡ØÎÉ¤¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë´¶³Ð¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â´Þ¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎCB¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿ÃæÃ«¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Î¾·½¸Îò¤â»ý¤Ä¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤«¤é¤Ï¾·½¸³°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¼«¿È¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ï¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£ÃæÃ«¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£µ¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍèµ¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤Ï¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹â¤¤ÌÜÉ¸¤â¶»¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹â¤ß¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£º£µ¨¤Ï¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤Ç½ªÎ»¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ù¤¯¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÇÈ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡£²Æ¾ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤È2»î¹ç¤¯¤é¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¾è¤»¤Ç¤¤ì¤ÐÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)