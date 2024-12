mama@京セラドーム1日目に登場したクァク・ドンヨン。ASTROのチャウヌら人気俳優たちと田舎暮らしをするバラエティも話題!

2024年放映の韓国ドラマ『涙の女王』では主演のキム・ジウォンの弟役で¨世間知らずだけれどどこか憎めない¨ホン・スチョル役を演じ、家族愛あふれる姿で多くの視聴者を魅了しました。『涙の女王』は『愛の不時着』の視聴率を超え、tvNの歴代視聴率1 位という偉業を成し遂げた超人気作品!今年7月には6年ぶりの来日ファンミーティングを東京・葛飾区で開催しました。さらには12月6日(金)より日韓同時配信がスタートした『フィンランド間借り暮らし』にも出演中(日本ではU-NEXTにて独占配信中)。本作は世界幸福度ランキング、不動の1位フィンランドで『復讐代行人 〜模範タクシー〜』のイ・ジェフン、『ワンダフルデイズ』『女神降臨』のASTROのチャウヌ、映画「エクストリーム・ジョブ」のイ・ドンフィ、クァク・ドンヨンが大自然に囲まれた本物の田舎で過ごすローカルライフ奮闘バラエティ。こちらも大きな話題になっています。クァク・ドンヨンは1997年3月19日生まれの27歳。2021年には衣類ブランドのモデルに抜擢されたこともあり、その着こなしはモデルさながら。大阪のMAMAの舞台でも素晴らしいスタイルを披露してくれました。そんなクァク・ドンヨンのMAMA1日目でのファッションをチェックしていきましょう!レッドカーペットに現れるとその美しさにフラッシュの嵐。『涙の女王』のころより髪が伸び、締まった印象。オールブラックでシックに統一したクァク・ドンヨン。黒一色の中でも遊び心が見えるコーデとなっており、靴はブラックながらも装飾のある華やかなヒールパンプスをチョイス。ジャケットは一段と深みのあるブラックでしっとりしたつやがあるものをセレクト。インナーには首元が開いたタイトなTシャツを。カジュアルアイテムながら、艶感のある質感で上品さをキープ。胸元の筋肉がわかるようなしっかりとした鎖骨に、コインフォルムのネックレスがポイントに。ウエストには異素材の装飾が施されたドレッシーなカマーバンドが。光を浴びるとキラキラと輝きます。圧倒的なスターオーラに包まれた佇まいに、SNSでは「ドラマの役と全然雰囲気が違う」との声もあがっていました。手にはめられたゴールドの指輪は、華奢ながらも存在感のある輝きで授賞式らしい華やかさを。様々な質感が印象的な「黒で遊ぶ」上級コーデを披露してくれたクァク・ドンヨン。この後、プレゼンターとしてステージに登場した際は、少し緊張しながらも堂々とした姿で役目をはたしていました。大役を終えた後は、大好物のとんかつを食べたことがインスタに上がるなど、日本を満喫した様子。活躍の場を広げるクァク・ドンヨン。来年私たちにどのような姿を見せてくれるのか期待大ですね!■MAMA AWARDSって?1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタート。2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化。K-POPのグローバル化をリードしてきた「MAMA AWARDS」は、アジアを超え、K-POP授賞式としては初めてアメリカへ進出。今年は25周年を迎え、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日&23日に日本・京セラドーム大阪で開催。その模様はMnet、YouTubeチャンネルMnet K-POP、Mnet TV等を通じ全世界に生中継された。再配信は、字幕なし:12月9日(月)〜11日(水)、字幕あり:12月13日(金)〜15日(日)を予定。(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved撮影=橋本正樹(橋本写真事務所)テキスト=みやしま