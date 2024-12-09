SHADOWS、ツアー＜Dig＞ファイナルシリーズのゲストにThe BONEZ、ROTTENGRAFFTY、dustbox
SHADOWSが9月にリリースした約6年ぶりのフルアルバム『DIG』を引っ提げて、全国ツアー＜SHADOWS『Dig』TOUR 2024-2025＞を開催中だ。2025年2月に東名阪で行われるファイナルシリーズのゲストバンドが発表となった。
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2月2日の大阪BIG CATにThe BONEZ、2月9日の名古屋BOTTOM LINEにROTTENGRAFFTY、2月11日の東京LIQUID ROOMにdustboxを迎えて行われる。チケットは一般発売中だ。
■＜SHADOWS『Dig』TOUR 2024-2025＞
1月11日(土) 甲府KAZOO HALL
w/ SHANK ※SOLD OUT
1月12日(日) 柳ヶ瀬ANTS
w/ SHANK ※SOLD OUT
1月18日(土) 帯広studio REST
w/ dustbox
1月19日(日) 札幌BESSIE HALL
w/ dustbox
1月25日(土) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
w/ Dizzy Sunfist
1月26日(日) いわきclubSONICiwaki
w/ Dizzy Sunfist
■＜-TOUR FINAL SERIES-＞
2月02日(日) 大阪BIG CAT
w/ The BONEZ
2月09日(日) 名古屋BOTTOM LINE
w/ ROTTENGRAFFTY
2月11日(火/祝) 東京LIQUID ROOM
w/ dustbox
▼チケット
一般発売中：https://eplus.jp/shadows/
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