SHADOWSが9月にリリースした約6年ぶりのフルアルバム『DIG』を引っ提げて、全国ツアー＜SHADOWS『Dig』TOUR 2024-2025＞を開催中だ。2025年2月に東名阪で行われるファイナルシリーズのゲストバンドが発表となった。

◆SHADOWS 画像

2月2日の大阪BIG CATにThe BONEZ、2月9日の名古屋BOTTOM LINEにROTTENGRAFFTY、2月11日の東京LIQUID ROOMにdustboxを迎えて行われる。チケットは一般発売中だ。


■＜SHADOWS『Dig』TOUR 2024-2025＞

▼2025年
1月11日(土)　甲府KAZOO HALL
　w/ SHANK ※SOLD OUT
1月12日(日)　柳ヶ瀬ANTS
　w/ SHANK ※SOLD OUT
1月18日(土)　帯広studio REST
　w/ dustbox
1月19日(日)　札幌BESSIE HALL
　w/ dustbox
1月25日(土)　宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
　w/ Dizzy Sunfist
1月26日(日)　いわきclubSONICiwaki
　w/ Dizzy Sunfist
■＜-TOUR FINAL SERIES-＞
2月02日(日)　大阪BIG CAT
　w/ The BONEZ
2月09日(日)　名古屋BOTTOM LINE
　w/ ROTTENGRAFFTY
2月11日(火/祝)　東京LIQUID ROOM
　w/ dustbox
▼チケット
一般発売中：https://eplus.jp/shadows/


関連リンク

◆SHADOWS オフィシャルサイト
◆SHADOWS オフィシャルTwitter
◆SHADOWS オフィシャルFacebook
◆SHADOWS オフィシャルInstagram
◆SHADOWS レーベルYouTubeチャンネル