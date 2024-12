【ブラックサンダー福箱】12月13日12時30分 発売予定価格:14,040円※100個限定

有楽製菓は、「ブラックサンダー福箱」を12月13日12時30分よりオンラインショップにて発売する。価格は14,040円。

本商品は、「ブラックサンダー」の発売30周年を記念して販売される福箱。30種のブラックサンダーが詰め込められており、総重量は約7.5kgという、ヘビー級福箱となっている。

オンラインショップにて100個のみの数量限定販売。非売品の「ブラック30周年ダークリアファイル」が特典として付いており、30周年マーク入りの特製段ボールにて届けられる。

□「ブラックサンダー福箱」販売ページ

商品総重量約7.5kg「ブラックサンダー福箱」

非売品「ブラック30周年ダークリアファイル」付き

30周年マーク入りの特製段ボールでお届け

