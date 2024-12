宇多田ヒカルの「Electricity」のミュージック・ビデオが公開された。伊藤忠商事のCMソングとなり、ツアーのアンコールで披露されてきた最新曲で、25周年の一連のテーマであった「SCIENCE FICTION」という世界観を踏襲した世界観だ。12月11日には最新ツアー映像「SCIENCE FICTION TOUR 2024」が発売となり、2025年1月8日には過去ツアーのライブ映像作品集「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」全8タイトルがリリースされる。

映像商品「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」



12月11日発売予約:https://erj.lnk.to/uDIMHZ【完全生産限定盤】2BD+2CDESXL-330〜334 18,000円(税抜) 19,800円(税込)【通常盤】BDESXL-335 6,500円(税抜) 7,150円(税込)収録内容 :HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 202401.time will tell02.Letters03.Wait & See 〜リスク〜04.In My Room05.光06.For You07.DISTANCE08.traveling09.First Love10.Beautiful World11.COLORS12.ぼくはくま13.Keep Tryin'14.Kiss & Cry15.誰かの願いが叶うころ16.BADモード17.あなた18.花束を君に19.何色でもない花20.One Last Kiss21.君に夢中22.Electricity23.Stay Gold24.AutomaticHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 ツアードキュメント映像THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024 *完全生産限定盤のみ「Automatic」から「何色でもない花」まで全MV40曲映像(M1〜23, M25はフルHDリマスター版)01.Automatic02.Movin' on without you03.First Love04.Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]05.Wait & See 〜リスク〜06.For You07.For You(Unreleased Version)08.タイム・リミット09.タイム・リミット(Unreleased Version)10.Can You Keep A Secret?11.FINAL DISTANCE12.traveling13.光14.SAKURAドロップス15.Deep River16.COLORS17.誰かの願いが叶うころ18.Be My Last19.Passion20.Keep Tryin'21.Flavor Of Life -Ballad Version-22.HEART STATION23.Prisoner Of Love24.Goodbye Happiness25.桜流し26.真夏の通り雨27.花束を君に28.二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎29.忘却 featuring KOHH30.Forevermore31.あなた32.初恋33.Time34.One Last Kiss35.PINK BLOOD36.君に夢中37.BADモード38.Gold 〜また逢う日まで〜39.何色でもない花40.Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り−(Sci-Fi Edit)ライブ音源CD2枚組 *完全盤のみ「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」上映作品・Luv Live(1999)・BOHEMIAN SUMMER 2000(2000)・UNPLUGGED(2001)・In Budokan 2004 ヒカルの5(2004)・UTADA UNITED 2006(2006)・WILD LIFE(2010)・Laughter in the Dark Tour 2018(2018)・Live Sessions from Air Studios(2022)・HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024(2024)