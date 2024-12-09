宇多田ヒカル、最新曲「Electricity」のミュージックビデオ公開
宇多田ヒカルの「Electricity」のミュージック・ビデオが公開された。伊藤忠商事のCMソングとなり、ツアーのアンコールで披露されてきた最新曲で、25周年の一連のテーマであった「SCIENCE FICTION」という世界観を踏襲した世界観だ。
12月11日には最新ツアー映像「SCIENCE FICTION TOUR 2024」が発売となり、2025年1月8日には過去ツアーのライブ映像作品集「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」全8タイトルがリリースされる。
映像商品「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」
予約：https://erj.lnk.to/uDIMHZ
【完全生産限定盤】
2BD＋2CD
ESXL-330〜334 18,000円（税抜） 19,800円（税込）
【通常盤】
BD
ESXL-335 6,500円（税抜） 7,150円（税込）
収録内容 ：
HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024
01.time will tell
02.Letters
03.Wait & See 〜リスク〜
04.In My Room
05.光
06.For You
07.DISTANCE
08.traveling
09.First Love
10.Beautiful World
11.COLORS
12.ぼくはくま
13.Keep Tryin'
14.Kiss & Cry
15.誰かの願いが叶うころ
16.BADモード
17.あなた
18.花束を君に
19.何色でもない花
20.One Last Kiss
21.君に夢中
22.Electricity
23.Stay Gold
24.Automatic
HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 ツアードキュメント映像
THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024 *完全生産限定盤のみ
「Automatic」から「何色でもない花」まで全MV40曲映像（M1〜23, M25はフルHDリマスター版）
01.Automatic
02.Movin' on without you
03.First Love
04.Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]
05.Wait & See 〜リスク〜
06.For You
07.For You（Unreleased Version）
08.タイム・リミット
09.タイム・リミット（Unreleased Version）
10.Can You Keep A Secret?
11.FINAL DISTANCE
12.traveling
13.光
14.SAKURAドロップス
15.Deep River
16.COLORS
17.誰かの願いが叶うころ
18.Be My Last
19.Passion
20.Keep Tryin'
21.Flavor Of Life -Ballad Version-
22.HEART STATION
23.Prisoner Of Love
24.Goodbye Happiness
25.桜流し
26.真夏の通り雨
27.花束を君に
28.二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎
29.忘却 featuring KOHH
30.Forevermore
31.あなた
32.初恋
33.Time
34.One Last Kiss
35.PINK BLOOD
36.君に夢中
37.BADモード
38.Gold 〜また逢う日まで〜
39.何色でもない花
40.Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り−（Sci-Fi Edit）
ライブ音源CD2枚組 ＊完全盤のみ
「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」
上映作品
・Luv Live（1999）
・BOHEMIAN SUMMER 2000（2000）
・UNPLUGGED（2001）
・In Budokan 2004 ヒカルの5（2004）
・UTADA UNITED 2006（2006）
・WILD LIFE（2010）
・Laughter in the Dark Tour 2018（2018）
・Live Sessions from Air Studios（2022）
・HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024（2024）
◆宇多田ヒカル・オフィシャルサイト