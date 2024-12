遠赤外線効果で体ポカポカ。メレルのガチアウターは“光電子”を織り交ぜた高機能ダウンに注目！

MERRELL(メレル)が今年ローンチした新ライン「MERRELL JAPAN APPAREL」。デザインから生産管理まで国内で行うJAPAN MADEのアイテムは、ミニマルなデザインの中にテック感のある素材や機能的なギミックを取り入れ、ストリートやゴープコアスタイルを好む層に人気を集めています。

そんな「MERRELL JAPAN APPAREL」から、数量限定のハイスペックダウンコレクションが登場しました。“光電子”の遠赤外線効果で高い保温性能を発揮するダウンジャケット、インナーダウンジャケット、ベストの3アイテムに注目です。

3アイテムに共通して採用されているのは、光電子を混合した「ハイブリッドダウン」です。この光電子は、人体から放出される自然な遠赤外線を吸収し、それを再び輻射することで、心地よい温かさを持続させる機能を持っています。

「KOUDENSHI DOWN JACKET」(6万4900円)には、約280gの“ハイブリッドダウン”を採用。一方、「KOUDENSHI DOWN PADDED JACKET」(3万800円)と「KOUDENSHI DOWN PADDED VEST」(2万7500円)には、それぞれ約160gの“ハイブリッドダウン”を使用しています。

いずれのアイテムも650フィルパワー相当の高い保温性を備えており、真冬の厳しい寒さにも対応します。

▲「KOUDENSHI DOWN JACKET」

「KOUDENSHI DOWN JACKET」には、撥水性・耐水性・透湿性・ストレッチ性に優れたナイロン素材を表地に採用。さらに、擦れやすい脇部分には滑らかな素材を配するなど、細部まで機能性にこだわっています。フードは取り外し可能で、シーンに応じた使い分けが可能。

▲「KOUDENSHI DOWN PADDED JACKET」

「KOUDENSHI DOWN PADDED JACKET」と「KOUDENSHI DOWN PADDED VEST」には、適度な撥水加工が施されたナイロン素材を採用しています。インナーとしてもアウターとしても活躍する、程よいボリューム感が魅力です。

3アイテムとも、ステッチ部分には細幅のWステッチ縫製を採用し、デザインに独特なアクセントを加えています。

▲「KOUDENSHI DOWN PADDED VEST」

サイズはS、M、L、XLの展開で、男女問わず着用できるユニセックス仕様となっています。カラーは、「KOUDENSHI DOWN JACKET」がブラック、「KOUDENSHI DOWN PADDED JACKET」と「KOUDENSHI DOWN PADDED VEST」はブラックとモカの2色展開です。

各アイテム100着限定で、11月29日より発売開始。手に入れたい人は、早めのチェックをおすすめします。

