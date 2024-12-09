¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¤¬ÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÀï¤¦...¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ò´µ¤¦»¦¤·²°¤¬Ç³¤¨¤ë±Ç²è¡ÖMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡×
Îò»Ë¾å¤ÇÉü½²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£
¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Ì¾ºî¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¡Ø¥á¥á¥ó¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤â¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÌÓ¿§¤Î"Éü½²±Ç²è"¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¡£¡Ø007 ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥¤¡Ù¤ä¡Ø007 ¥«¥¸¥Î¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ê¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï²¿¤«¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹Îà¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬°¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎºÛ¤¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´Þ¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢´°àú¤Ê»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡Ê¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ê°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤È·è¤á¤¿»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬¾¯½÷¤À¤ÈÃÎ¤êÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë¡£¡Ö»Ò¶¡¤À¤±¤Ï¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í£°ì¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¹õËë¤Ç¤¢¤ë¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¹Ô¤¦µðÂçÁÈ¿¥¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç±é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¡£¡Ø96»þ´Ö¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸å¡¢º£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÏ·¿Í¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤É÷ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë½Æ¤ò°·¤¦½êºî¤ä»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î½Â¤¤À¼¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿§µ¤¤òÊü¤Ä¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬°¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¿Í´Ö¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Å´ÄÈ¤ò²¼¤·¡¢¤½¤ÎÎä¤¿¤¤Æ·¤«¤é¤Ï°ÚÉÝ¤ÎÇ°¤µ¤¨³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÌÜ¤Î±ü¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Êú¤¨¤ëÉÂµ¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£µ²±¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÉÂ¾õ¤â¿Ê¹Ô¡£¿®Ç°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤·Ù»¡¤ò·â¤Á»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤¬º®Âù¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¤â±Æ¤òÀø¤á¤ë¡£¼¡¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÉ½¾ð¤¬¤â¤¦Ä¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÂ¾õ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹½À®¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ£»¨¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ãÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤È¤Ï¤¤¤¨ÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÅª¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼ã´³¤Î°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅÓÃæ¤Ç·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¤ÏÈ´¤±½Ð¤¹¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Êª¸ì¤«¤éÂà¾ì¤·¡¢Éü½²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢°¤ÏºÛ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÅÀÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤¬Êª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Îµ²±¤¬ÅÓÀÚ¤ìÅÓÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë²á¤®¤º¡¢Âç¤¤ÊÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢Ï·¤¤¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±Ç²è¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏºÇÅ¬¡£¡ØMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ë¤äÎ×¾ì´¶¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡á¤Þ¤Ã¤Ä
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¡ØMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î21Æü(ÅÚ) 21:00¡Á¤Û¤«
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
(C) 2021, BBP Memory, LLC. All rights reserved.