【ミスマガジン2025】エントリー期間:12月9日~2025年1月31日

「ミスマガジン」を運営する講談社は、ミスコンテスト「ミスマガジン2025」のエントリー受付を12月9日に開始した。期間は2025年1月31日まで。

「ミスマガジン」は1982年にスタートした雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。多くのタレントを輩出するコンテストとなっており、2025年のグランプリを決めるエントリー受付が開始した。

エントリー審査やカメラテストといった審査が順次行なわれる予定で、2025年8月下旬にグランプリが発表される。グランプリを受賞すると賞金100万円が進呈されるほか、マンガ雑誌「ヤングマガジン」における表紙の出演およびソロ写真集の発売が確約される。

□「ミスマガジン2025」のエントリーページ

スケジュール・審査方法

・エントリー開始:12月9日

・エントリー締め切り:2025年1月31日23時59分まで

・第一次審査「エントリー審査」:2025年2月上旬

・第二次審査「カメラテスト」@東京:2025年2月15日、16日

※どちらか1日程に参加していただきます。

・ベスト16「ワイルドカード」実施:2025年5月

・セミファイナル「ベスト16発表&投票審査」:2025年5月上旬

・ミスマガジン2025グランプリ発表会:2025年8月下旬

