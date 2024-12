シンガー・ソングライター、スガ シカオの全国ツアー『Shikao & The Family Sugar TOUR 〜Acoustic Soul〜』が9日、東京・たましんRISURUホール(立川市市民会館)でスタートした。なお、この日配布されたフライヤーでは、2027年2月26日のデビュー30周年へ向け“記念プロジェクト”が始動することが発表され、2つのニュースが解禁となった。

1つは記念イヤーに向けたファンクラブ「30周年応援倶楽部」の発足。本日から無料で会員登録ができるプレサイトがオープン。同サイトでは、無料会員登録特典などが複数用意されている。2つめは、スペシャルライブ映像作品『0226』のリリース。今年2月26日にTOKYO DOME CITY HALLで行われた一夜限りのスペシャルライブ『スガ+森で作った数々の名曲を、ストリングスで味わう会』と、来年2月26日にLINE CUBE SHIBUYAで行われる『Shikao & The Family Sugar TOUR〜Acoustic Soul〜』のデビュー記念日2公演を豪華BOX仕様にパッケージする内容で、発売は来年7月2日。予約はきょうからスタートした。なお、ビクターオンラインストア初回生産限定盤に限り、スガとバンドメンバーによる座談会映像や写真とインタビューで構成したスペシャルブックが特典として付帯される。また、きょう24時(12月10日0時)に『スガ+森で作った数々の名曲を、ストリングスで味わう会』のライブ映像を使用した「あなたへの手紙」Precious MUSIC VIDEO (Live movie from 2024.2.26 at TOKYO DOME CITY HALL)も公開となる。