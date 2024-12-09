¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤ÎA¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î°ïºà¤Ïº£µ¨Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½ºß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤éRC¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î20ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ïº£µ¨¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÀè¤ÇÂç¤­¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¸½ºß20ºÐ¤ÎA¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Ï¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2022Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¤Ï1200Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£Ï«Æ¯µö²Ä¾Ú¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê2023Ç¯3·î¤Ë¸ÅÁã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Çµ¢´Ô¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¶Ï¤«2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1·î¤ËºÆÅÙ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÂ¨ºÂ¤ËRC¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£µ¨¤â°ú¤­Â³¤­¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç13»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É´°Á´¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëA¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤À¤¬¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè14Àá¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØRising Stars XI¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ¾åÀï¾¡ÍøÎ¨100%¡Ê7/7¡Ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ëÀ®¸ùÎ¨100%¡Ê2/2¡Ë¡¢¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨88%¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµ­Ï¿¡£¥¹¥³¥¢¤³¤½0-0¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Æ±»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëA¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÉüµ¢¸å¤Ï²¤½£¶þ»Ø¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¸Ø¤ë¸½ºß¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£