HY、1月4日より放送・配信開始TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』OP主題歌「大大大好き」の音源をPVで初解禁！

沖縄出身のバンド・HYの新曲「大大大好き」の音源を使用したTVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』(新潮社 くらげバンチ)第3弾PVが公開され、音源が初解禁となった。

新曲「大大大好き」は、TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』のオープニング主題歌として新里英之(Vo & Gt)が書き下ろした楽曲。沖縄を舞台にした作品の主題歌ということもあり、沖縄の伝統楽器・三線が使用されている。三線による軽快なロックサウンドで、聴いていると思わずカチャーシーを踊りたくなるような、切なさも感じられる青春アニソンに仕上がっている。

『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』は、南の島で繰り広げられるちょっぴり変わった異文化ラブコメ作品で、来年1月4日よりTOKYO MX、BS11、沖縄テレビ、琉球放送、琉球朝日放送ほか各局にて順次放送開始するほか、ABEMA・dアニメストアでは地上波同時最速配信されることが決定した。

なお、今作は来年1月29日に発売される通算16枚目のオリジナルアルバム『TIME』に収録される。

●作品情報TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』2025年1月4日(土)より 各局にて順次放送開始

TOKYO MX:1月4日より 毎週土曜 25時00分〜

BS11:1月4日より 毎週土曜 “ 25時00分〜

AT-X:1月12日より 毎週日曜 22時30分〜

(リピート放送:毎週木曜 28時30分〜 毎週日曜 7時30分〜)

とちぎテレビ:1月9日より 毎週木曜 23時00分〜

沖縄テレビ:1月5日より 毎週日曜 12時00分〜

琉球放送:1月8日より 毎週水曜 25時49分〜

琉球朝日放送:1月9日より 毎週木曜 25時20分〜

ABEMA・dアニメストアにて地上波同時最速配信

1月4日(土)より 毎週土曜25時00分〜

ほか各配信サービスでも順次配信開始予定

※放送・配信日時は都合等により変更となる場合がございます。

【キャスト】

中村照秋:大塚剛央

喜屋武飛夏:鬼頭明里

比嘉夏菜:ファイルーズあい

安慶名八重:下地紫野

上間天介:仲村宗悟

下地 勲:熊谷健太郎

比嘉 鉄:金城大和

比嘉すず:島袋美由利

比嘉なおや:紡木吏佐

喜屋武幸子:儀武ゆう子

沖メモシーサー:小桜エツコ

ナレーション:新垣樽助

【スタッフ】

原作:「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」空えぐみ(新潮社 くらげバンチ)

総監督:板垣伸

監督:田辺慎吾

シリーズ構成:田辺慎吾 板垣伸

キャラクターデザイン:吉田智裕

音響制作:スタジオマウス

音楽:石川智久 片山義美 金城綾乃

音楽制作:キングレコード

しまくとぅば(沖縄語)指導:譜久村帆高

アニメーション制作:ミルパンセ

オープニング主題歌:HY「大大大好き」

<イントロダクション>

沖縄に転校した中村照秋(てーるー)は、同じクラスの喜屋武さんを好きになった。

これで夢の高校生活が始まる…!と思いきや、彼女の話すうちなーぐち(方言)がさっぱり理解できない!!

そんな彼女の方言を訳してくれる比嘉さんには、いつも助けられてばかりいるのだが……

実は比嘉さんは、てーるーに片想い中!?

東京とはまったく違う南の島で、ちょっぴり変わった異文化恋愛スタート!!

●リリース情報

HY 25th Anniversary

16th オリジナルアルバム

『TIME』

1月29日発売

予約購入リンク

https://HY.lnk.to/TIME

【初回限定盤(CD+DVD)】

品番:UPCH-7707

価格:¥¥5,940(税込)

【通常盤(CD)】

品番:UPCH-2273

価格:¥2,970(税込)

<収録曲>初回盤 / 通常盤 共通 [曲順未定]

・恋をして (映画『366日』主題歌)

・明日種〜アシタネ〜 (ネスカフェ沖縄コーヒープロジェクト オリジナルソング)

・SKY (HY SKY Fes テーマソング)

・まっすぐに (ローソン沖縄2024年CMソング)

・きのこいぬ(TVアニメ『きのこいぬ』オープニング主題歌)

・大大大好き(TVアニメ『沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる』オープニング主題歌)

・モモタマナ

・渚の恋は虹色模様

・Beautiful

Bonus Track

・初回限定盤:恋をして (Piano ver.)

・通常盤:恋をして (Orchestra ver.)

<DVD>

HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO

・初雪

・さよならまたね

・あの日のまま

・至近距離恋愛

・I LOVE YOU

・花束

・僕がキミを

・AM11:00

・風になって花になって

・LOVE

・366日(Official Duet ver.)

「恋をして」Music Video

「恋をして」Music Video Making

「恋をして」 (映画『366日』主題歌)

配信中

配信リンクはこちら

●ライブ情報

「HY 25th Anniversary BEST!! Kary TOUR 2024-2025」

2024年前半スケジュール

09.22(日) 沖縄県 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場 SOLD OUT

09.28(土) 東京都 ひの煉瓦ホール(日野市民会館) SOLD OUT

09.29(日) 東京都 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール SOLD OUT

10.12(土) 愛知県 岡谷鋼機 名古屋公会堂 大ホール SOLD OUT

10.13(日) 静岡県 焼津市大井川文化会館 ミュージコ SOLD OUT

10.26(土) 千葉県 印西市文化ホール SOLD OUT

10.27(日) 埼玉県 狭山市市民会館 SOLD OUT

11.09(土) 兵庫県 神戸文化ホール 大ホール SOLD OUT

11.10(日) 奈良県 なら100年会館 大ホール SOLD OUT

11.23(土) 新潟県 上越文化会館 大ホール SOLD OUT

11.24(日) 福井県 敦賀市民文化センター 大ホール SOLD OUT

12.07(土) 宮城県 仙台電力ホール SOLD OUT

12.08(日) 岩手県 花巻市文化会館 大ホール SOLD OUT

12.14(土) 熊本県 熊本城ホール メインホール SOLD OUT

12.15(日) 福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール SOLD OUT

01.18(土) 香川県 サンポートホール高松 大ホール SOLD OUT

01.19(日) 高知県 高知市文化プラザかるぽーと 大ホール SOLD OUT

01.25(土) 山口県 宇部市渡辺翁記念会館 SOLD OUT

01.26(日) 島根県 島根県芸術文化センター グラントワ SOLD OUT

2025年後半スケジュール

04.05(土) 佐賀:佐賀市文化会館

04.06(日) 長崎:ベネックス長崎ブリックホール

04.19(土) 茨城:ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

04.20(日) 山梨:東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

04.27(日) 新潟:アミューズメント佐渡 大ホール

04.29(火祝)石川:本多の森 北電ホール

05.10(土) 岡山:岡山芸術創造劇場ハレノワ大ホール

05.11(日) 広島:呉信用金庫ホール

05.24(土) 栃木:大正堂くろいそみるひぃホール(那須塩原市黒磯文化会館)大ホール

05.25(日) 群馬:みかぼみらい館 大ホール

05.31(土) 愛知:安城市民会館サルビアホール

06.01(日) 岐阜:可児市文化創造センターala

06.07(土) 北海道:北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)

06.08(日) 北海道:帯広市民文化ホール 大ホール

06.21(土) 大分:iichikoグランシアタ

06.22(日) 宮崎:宮崎市民文化ホール

07.05(土) 長野:カノラホール(岡谷市文化会館)大ホール

07.06(日) 神奈川:海老名市文化会館 大ホール

07.20(日) 兵庫:神戸国際会館こくさいホール

07.21(月祝)大阪:オリックス劇場

08.09(土) 山形:荘銀タクト鶴岡

08.11(月祝)青森:リンクモア平安閣市民ホール

08.31(日) 京都:京都ロームシアター

09.07(日) 東京:TOKYO DOME CITY HALL

09.21(日) 沖縄:沖縄コンベンションセンター展示棟

後半スケジュール

先行販売中

https://hy-road.net/pages/25thanniversary

●イベント情報

「HY SKY Fes 2025 &前夜祭」

2025年3月14日(金) 前夜祭

2025年3月15日(土) DAY1

2025年3月16日(日) DAY2

沖縄県総合運動公園 多目的広場

出演アーティスト

【両日】MASA MAGIC/ありんくりん

【前夜祭】Anly/HY

【DAY1】

HY(Welcome Live)/かりゆし58/CHEMISTRY/スターダスト☆レビュー

/BURNOUT SYNDROMES/LiSA/GENERATIONS

【DAY2】

HY/imase/大塚 愛/キマグレン/肝高の阿麻和利/Saucy Dog/SUPER BEAVER

詳細はこちら

https://skyfes.net/

チケット先行販売中

https://skyfes.net/contents/topics/ticket

©空えぐみ・新潮社/「沖ツラ」製作委員会

