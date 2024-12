イカゲーム2出演も話題のイム・シワン

完璧な王子様!

京セラドーム大阪で11月22日(金)、23日(土)の二日間にわたり開催された「MAMA AWARDS(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」。多くの俳優がプレゼンターとして登場し話題となりました。23日にはアイドルグループZE:Aのメンバーであり、ジャンルを問わない確かな演技力でも人気のイム・シワンが登場!

かわいいイム・シワン

イカゲーム2も期待のイム・シワン

色気漂う全身ショット!肌もつるつるぴかぴか▶次はイム・シワンのウォーキングショット

ヒールを履きこなすイム・シワン

肌も白いイム・シワン

きれいなデコルテに映えるジュエリー

横顔も美しい!

長めの袖のブラウス

袖口も素敵

シックなスーツに映える大ぶりなジュエリー

腰のラインが出るセクシーなカマーバンド

さりげないラインの入ったパンツ

イム・シワン全身

Netflixの世界的メガヒット『イカゲーム』の続編で、12月26日に配信開始予定の『イカゲーム2』への出演も話題となっている彼。9日にソウルで行われた記者発表会見では「シーズン1はファンとして視聴」したことを明かし、実際に「イカゲーム2」に参加したことに対し「感慨深かった」と語っていました。「MAMA AWARDS」のレッドカーペットでMCからリクエストされて披露した“3”ポーズは、『イカゲーム2』に関係あるものとのこと(理由をわかる方はイカゲーム通)!ネットフリックスの公式映像では「元動画配信者で暗号通貨詐欺に遭ったミョンギを演じます。多額のお金を失い、登録者数も激減したことで身を隠すようになり、そしてゲームに参加することになります」と役柄について言及。いよいよ『イカゲーム2』の配信も間近…期待が高まりますね!そんなイム・シワンの大阪MAMAでのファッションをチェックしていきましょう!小さい顔、つるつるの肌に優しい微笑み…会場からはその非現実的なビジュアルに悲鳴が上がりました。MCからも「王子様のよう」と言われていたのも納得!高いヒールの革靴をナチュラルかつセクシーに履きこなし美しい装いを披露しました。トップスは深く胸のあいたノーカラーシャツに黒いジャケットをオン。美しい胸筋になめらかな質感のシャツが溶け込みます。その空間だけ異世界のような存在感。首から胸にかけて流れるようなデザインのジュエリーがデコルテに更なる美しさを添えて。シャツの袖はジャケットの袖口にコントラストをプラスするデザインをセレクト。指先には存在感のある指輪がきらり。軽やかな印象のスーツにデコラティブなジュエリーが華を添えていました。ジャケットは腰より高い位置までの短い丈。その下から腰のシルエットラインが美しく出るカマーバンドが覗いており、タイトに締め上げる同素材のボタンが品よく並びます。パンツは全体的にフォーマルな作りですが、さりげないサイドラインがオシャレ上級者の余裕を感じさせます。上品かつ優美な、彼にしかできない着こなしを披露しました。イム・シワンの名を知らしめたのは、2014年に「ミセンシンドローム」と呼ばれる社会現象を起こすほど大ヒットとなった韓国ドラマ『ミセン-未生-』。ジャンルを問わず、すべてのコンテンツの影響力を図るコンテンツパワー指数では2014年第2位になった名作ドラマです。初主演となるチャン・グレ役に大抜擢されたイム・シワンは、本作の演技が評価され2015年の百想芸術大賞で新人賞を受賞。多くのスターもこのドラマに夢中になったことが話題となり、イム・シワンはあらゆる俳優たちから絶賛されました。そしてついに世界的大ヒット作『イカゲーム2』に出演!俳優として快進撃を続け、”演技ドル”から”唯一無二の俳優”として華々しく活躍するイム・シワン。これからも新しく挑戦する姿を見せてくれることにワクワクが止まりません。■MAMA AWARDSって?1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタート。2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化。K-POPのグローバル化をリードしてきた「MAMA AWARDS」は、アジアを超え、K-POP授賞式としては初めてアメリカへ進出。今年は25周年を迎え、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日&23日に日本・京セラドーム大阪で開催。その模様はMnet、YouTubeチャンネルMnet K-POP、Mnet TV等を通じ全世界に生中継された。再配信は、字幕なし:12月9日(月)〜11日(水)、字幕あり:12月13日(金)〜15日(日)を予定。(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved撮影=マツダナオキテキスト=みやしま