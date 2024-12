【ライブレポート】Stray Kidsがワールドツアー『dominATE』日本公演完走！「8年目も必ず戻ってきます！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■日本2ndアルバム『GIANT』の収録曲として話題となっているStray Kids日本作品初の「Christmas Love」をサプライズで世界初披露!

Stray Kidsが、ワールドツアーの日本公演を完走した。

今回のワールドツアー『Stray Kids World Tour <dominATE>』は、現在発表しているラインナップだけで全世界32の国と地域にて全48公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模となるワールドツアー。

8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、シンガポール、オーストラリアのメルボルン、シドニー、そして台湾公演を大盛況のうちに終え、ついに日本公演6公演が開催された。

待望の日本公演は、11月14・16・17日に東京・東京ドームにて、12月5・7・8日に大阪・京セラドーム大阪にて、全6公演を開催。今回も、日本公演6公演は、全公演即日ソールドアウト、会場のキャパシティをはるかに超える応募が殺到し、今回も入手困難を極めたプレミアライブとなった。

日本公演は6日間で31万人5,000人を動員。超満員の京セラドーム大阪では、5作目の米・ビルボード1位獲得作品となったミニアルバム『ATE』の収録曲「MOUNTAINS」からスタート。開始と同時にエネルギーを爆発させ、代表曲「Thunderous」のド迫力のステージで会場を圧倒。

その後も「JJAM」や「Chk Chk Boom」などの最新曲から、「God’s Menu」「S-Class、「MANIAC」などの代表曲まで約3時間及ぶ公演で、計35曲を披露した。

さらに、11月13日にリリースとなったばかり日本2ndアルバム『GIANT』のリード曲「GIANT」もパフォーマンス。

Stray Kidsらしい、壮大でパワフルな曲とその名のとおり“巨人”を彷彿とさせるスケール感溢れるダンスでファンを魅了した。

また、同じく『GIANT』の収録曲として話題となっているStray Kids日本作品初の「Christmas Love」をサプライズで世界初披露。5万人の会場は、大きな熱気に包まれた。

リーダーのバンチャンは、「どれだけ感謝して伝えきれない。スキズ、8年目も必ず戻ってきます!」と想いを伝えた。日本公演は、会場だけでなく全国の映画館でライブビューイングと、5つのプラットフォームでのオンラインライブでも配信され、15万人以上が熱狂、大きな成功を収めた

PHOTO BY 田中聖太郎

■『Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>』

2024年12月8日(日)大阪・京セラドーム大阪

<セットリスト>

01. MOUNTAINS

02. Thunderous

03. JJAM

04. District 9

05. Back Door

06. Hold my hand(ハン / ソロ楽曲)

07. Youth(リノ / ソロ楽曲)

08. As we are(スンミン / ソロ楽曲)

09. So Good(ヒョンジン / ソロ楽曲)

10. Chk Chk Boom

11. TOPLINE(feat. Tiger JK)

12. Super Bowl -Japanese ver.-

13. COMFLEX

14. LALALALA

15. GIANT

16. twilight

17. Lonely St.

18. Social Path(feat. LiSA)

19. Railway(バンチャン / ソロ楽曲)

20. HALLUCINATION(アイエン / ソロ楽曲)

21. Unfair(フィリックス / ソロ楽曲)

22. ULTRA(チャンビン / ソロ楽曲)

23. GET LIT

24. ITEM

25. DOMINO

26. God’s Menu

27. S-Class

28. VENOM

29. MANIAC

30. I Like It

31. CASE 143 -Japanese ver.- + My Pace -Japanese ver.-

32. Stray Kids

33. MIROH

34. Chk Chk Boom(Festival ver.)

35. Christmas Love

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com