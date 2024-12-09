Sound Horizon、メジャーデビュー20周年記念作品『ハロウィンと朝の物語』ジャケット公開
Sound Horizonが、メジャーデビュー20周年を記念し2025年3月5日に発売するBeyond Story Maxi『ハロウィンと朝の物語』のジャケットを公開した。
今作は自身の音楽を「物語音楽」と呼び、常に新しい表現の地平を切り拓いてきたSound Horizonの新境地ともいえる作品。タイトルのBeyond Story Maxiが示す通り、過去のSound Horizonが発表してきたStory Maxiの枠組みを超えた構成・密度で、“音楽で物語を描くとはどういうことなのか”を体現した作品となっている。
Sound Horizonは11月23と24日にぴあアリーナMMにて＜Revo’s Halloween Party 2024＞を2日間ともチケットソールドアウトにて成功させたばかり。そしてジャケットイラストはこのライブの来場者にとっては思い入れのあるものになっている。
配信「Beyond Story Maxi『ハロウィンと朝の物語』」
配信リンク：https://lnk.to/SH_sg06_H
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
CDパッケージ『ハロウィンと朝の物語』
■特装盤(PCSC受注生産限定)
CD+Blu-ray
13,000円＋税
品番：BRCA.00156
【収録内容】
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
8.？？？？
・特装盤仕様
「Halloween ジャパネスク '24」MV収録Blu-ray Disc付き
「12通の伝言」
歌詞ブックレット
トールケースサイズ豪華装丁
受注期間：2024年11月13日(水)0:00〜2025年1月7日(火)23:59
▼予約
https://shopweb.ponycanyon.co.jp/cgi-cst/PCSCW01/PCSCW.pl?TRGID=PCSCW0103&SAME_ADD=1&SYSKBN=Z36&CMD=ADD_CSV&ADD_CSV_BNG=P153044
For oversea’s custumer
https://shop.ponycan.com/products/list?name=soundhorizonhalloween2024
■通常盤
CD Only
2,500円＋税
品番：PCCA.06372
【収録内容】
1.物語
2.小生の地獄
3.あずさ55号
4.《光冠状感染症狂詩曲》
5.あの日の決断が奔る道
6.皐月の箱庭
7.Halloween ジャパネスク '24
8.？？？？
・通常盤仕様
歌詞ブックレット
▼予約
https://pony-canyon.lnk.to/halloweentoasanomonogatari
【『ハロウィンと朝の物語』レコーディング参加アーティスト】
■Vocals：Revo
JIMANG、灰野優子、ハロウィン関係者、深見梨加、松岡夏輝、本屋碧美、山崎杏
■Voices：
岡本信彦、茅野愛衣
■Narration：
Ike Nelson
■Musicians：
Ken☆Ken（Dr.）、長谷川淳（Ba.）、YUKI（Gt.）、西山毅（Gt.）、河合英史（key.）
郄桑英世（Reco.）、中ヒデヒト（S,Sax）、三沢またろう（Perc.）、元永拓（尺八）、KIJI（三味線）、由有（和太鼓）、本間貴士（箏）、五十嵐宏治（Acco.）
鈴木正則 Brass Section
吉田篤貴 EMO Strings
【ショップ別オリジナル特典】
全国アニメイト（通販含む）：登場人物たちからのグリーティングカードA
Amazon.co.jp：登場人物たちからのグリーティングカードB
楽天ブックス：登場人物たちからのグリーティングカードC
全国HMV/HMV&BOOKS online：登場人物たちからのグリーティングカードD
セブンネットショッピング：登場人物たちからのグリーティングカードE
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：登場人物たちからのグリーティングカードF
ポニーキャニオンショッピングクラブでご予約の〈通常盤〉：登場人物たちからのグリーティングカードG
関連リンク
◆Sound Horizon オフィシャルX
◆Sound Horizon オフィシャルYouTubeチャンネル