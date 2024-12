デビュー25周年を12月8日(日)に迎えた倉木麻衣が、その前日12月7日(土)にデビュー25周年記念ライブ<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”>の東京公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。10月の中国・広州公演、11月の大阪公演と中国・北京公演2days、そして12月の東京公演と、発売済みの公演全てが販売開始数分で即完売となるなど、デビュー25周年記念ライブにはファンの大きな期待が感じられる。

■『25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!” supported by U-NEXT』

ライブ配信:2025年2月14日(金)20:00〜終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年2月28日(金)23:59

https://t.unext.jp/r/kurakimai25th

ライブ配信:2025年2月14日(金)20:00〜終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年2月28日(金)23:59https://t.unext.jp/r/kurakimai25th

■<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!” supported by U-NEXT>

▼大阪

11月3日(日) 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)メインホール

open16:00 / start17:00 ※soldout

▼東京

12月7日(土) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00 ※soldout

※注釈付き指定席販売中

http://mai-kuraki.com/live/tour24/

▼大阪11月3日(日) 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)メインホールopen16:00 / start17:00 ※soldout▼東京12月7日(土) 東京ガーデンシアターopen16:00 / start17:00 ※soldout※注釈付き指定席販売中http://mai-kuraki.com/live/tour24/

■<25th Anniversary 倉木麻衣 Live Project 2024 “Be alright !” in Asia>

10月19日(土) 広州・中山記念堂

open18:00 / start19:30 ※soldout

11月29日(土) 北京展覧館劇場

open18:00 / start19:30 ※soldout

11月30日(日) 北京展覧館劇場

open18:00 / start19:30 ※soldout

▼2025年

2月15日(土) 台北:詳細後日発表

2月16日(日) 台北:詳細後日発表

https://www.mai-kuraki.com/information/20240913_02.html

10月19日(土) 広州・中山記念堂open18:00 / start19:30 ※soldout11月29日(土) 北京展覧館劇場open18:00 / start19:30 ※soldout11月30日(日) 北京展覧館劇場open18:00 / start19:30 ※soldout▼2025年2月15日(土) 台北:詳細後日発表2月16日(日) 台北:詳細後日発表https://www.mai-kuraki.com/information/20240913_02.html

関連サイト

◆倉木麻衣 25周年特設サイト

◆U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary特集サイト

◆倉木麻衣 オフィシャルサイト

◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter

◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok

◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

◆倉木麻衣 25周年特設サイト◆U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary特集サイト◆倉木麻衣 オフィシャルサイト◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

1曲目に披露した最新曲「Forever for you」で倉木麻衣は観客席から登場。驚きと興奮の表情を浮かべるファンのすぐ横を歩き、歌いながらステージに向かい、これまでにない雰囲気で公演がスタートした。3曲目が終わるとステージを端から端まで歩き、「見えてます。届いてます。今日は来てくれてありがとうございます。愛してます。今日は一緒に楽しみましょう」と語り、ファンへの想いを伝えた。前半は、TVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ「Secret of my heart」やNHK連続テレビ小説『オードリー』主題歌「Reach for the sky」、劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌』主題歌「渡月橋 〜君 想ふ〜」など、しっとりと聴かせる選曲で、唯一無二の包み込むような歌声と、本人こだわりの映像で、曲に込めたメッセージをより堪能できる時間になった。そしてVTRでこれまでの歩みをフラッシュで見せたのち、観客の興奮を煽った中で再登場してからの後半は、400万枚の大ヒットを記録した1stアルバム『Delicious way』収録「NEVER GONNA GIVE YOU UP」からスタート。ここからは8人のダンサーも登場し、『爽健美茶Natural Breeze 2001 happy live』CMソング「Stand Up」や資生堂『SEA BREEZE』CMソング「Feel fine!」など、観客を煽りながら思いっきり盛り上がれるアップテンポのナンバーを休むことなく立て続けに披露。ダンサーに支えられながら仰向けに倒れて立ち上がったり、椅子を使ったダンスを披露したりと、曲ごとに魅せるワクワクが止まらない演出に、観客も歓声とコールで応えた。アンコールは、デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」から始まり、倉木のライブには欠かせない「always」で観客と一体になって<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”>東京公演が終了した。アンコールのMCで倉木は、今回のライブタイトル<Be alright!>について、「ネガティブな時もポジティブな時も、悪く思わないで、全て愛して、Be alright!な時間にこれからもしていけたら」という想いを込めたことを語った。ライブ中に度々“愛”という言葉を口にし、何度も何度も手でハートを作り、集まったファンへ愛をアピールした姿に、彼女が今、いかにその気持ちを届けたいかが伝わる公演になった。バンドメンバーやダンサーとのラインナップ後にステージ袖に戻り、再び登場した倉木の横にはなんと愛犬のべニートが。倉木がブランドパートナーとしてコラボアイテムを制作した『PET PARADICE』のPRビジュアルにモデルとしても登場しているべニートが、倉木と共にステージを歩き、おすわりも披露するなど、最後の最後までサプライズ満載のスペシャルライブになった。これまで25年の間に発表してきた名探偵コナンやドラマ、CMなどあらゆるタイアップソングを惜しみなく披露する約2時間半の中で着用した衣装はなんと9種類。ファンにいかに楽しんでもらうかを考え抜いた倉木自身が提案し、ステージ上でどんどんと変化していく手法をとった。今回の東京で2024年ラスト公演を行った倉木だが、来年2025年は2月15日(土)と16日(日)に台北2Daysが決定しているほか、シンガポールや香港などでの公演も検討しているとのこと。新たな挑戦を続けたいと語る倉木の来年の活動も楽しみにしたい。なお、今回の東京公演は、2025年2月14日(金)にU-NEXTでの独占ライブ配信が決定している。撮影◎キセキミチコ/達川範一