柴咲コウが、全国ライブツアー<KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST 〜響宴〜>の初日公演を12月7日(土)に埼玉・羽生市産業文化ホールで開催した。2023年7月に芸能活動25周年を迎えた柴咲コウは、それまでは意識して分けてきた“お芝居”と“音楽”という2つの表現方法の融合に挑み始め、11月には映画やドラマで自身が歌ってきた代表曲に加えて、彼女が出演した作品の主題歌や挿入歌のカバーを織り交ぜた集大成的なアルバム『ACTOR’S THE BEST 〜Melodies of Screens〜』をリリース。12月からは4年半ぶりとなる全国ツアー<KO SHIBASAKI CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST>を開催し、セミファイナルとファイナルはU-NEXTにて独占ライブ配信も行われた。

情報

出演者

Vocal:柴咲コウ Ko Shibasaki

Keyboard:櫻田泰啓 Hirotaka Sakurada

Guitar:有賀教平 Kyohei Ariga

Bass:瀧元風喜 Fuki Takimoto

Drums:木村蓮翔 Rento Kimura

Chorus :Shu

Performer:澄風なぎ Nagi Sumikaze

演出

吉田雄生 Takao Yoshida

リリース情報

New EP『響宴』



▲通常盤【CD】 ▲通常盤【CD】



▲響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】 ▲響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】

●通常盤【CD】 VICL-66024/\2,750

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66024.html

●響宴パンフレット盤【CD+A4パンフレット】 VIZL-2390/\6,050

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2390.html

2024年11月27日(水) 発売

[収録曲]

M1. 響宴 作詞:LITTLE 作曲:LITTLE・大藪良太・Yuria Sannodo 編曲:Yuria Sannodo

M2. woh woh 作詞・作曲:小田和正 編曲:十川ともじ

M3. 紫陽花 作詞:柴咲コウ・⌘ハイノミ・吉田雄生 作曲:⌘ハイノミ 編曲:⌘ハイノミ

M4. 想待灯 作詞:柴咲コウ 作曲:⌘ハイノミ 編曲:⌘ハイノミ

M5. 硝子窓 作詞・作曲:常田大希 編曲:宮川純

M6. A wonderful little light 作詞:柴咲コウ 作曲:大藪良太、Yuria Sannodo 編曲:Yuria Sannodo



予約購入はこちら:https://www.jvcmusic.co.jp/ko_shibasaki/Kyo-En/



●VICTOR ONLINE STOREグッズ付き限定盤【CD+木製スピーカー】 \7,700

グッズ付きビクターオンラインストア限定のバンドル商品(ロゴ金文字・特製金箔押しBOX収納)

〈木製スピーカー詳細〉

スタンドに置くだけでスマートフォンの音を大きく響かせることができ、ゴールドの“響宴”ロゴが刻印された電源いらずのウッドスピーカー。使用されている木材は見た目の美しさに加え、耐久性が高く傷や凹みに強いため、高級木材として家具や工芸品のほか、ギターやベース、ピアノなどの楽器の材料にも使用されているウォールナット。初めは深いブラウンカラーも、経年変化によって使い込んでいくうちに少しずつ明るくなり温かみが増すなど、天然木ならではの変化が楽しめる。

https://victor-store.jp/item/99143

ライブ・イベント情報

< KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST 〜響宴〜>

12月10日(火) @Zepp Sapporo(北海道)

開場18:00/開演18:30

12月14日(土) @Zepp Fukuoka (福岡)

開場17:30/開演18:00

12月18日(水) @フェスティバルホール(大阪)

開場17:30/開演18:30

12月22日(日) @パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川)

開場17:00/開演18:00

12月27日(金) @アクトシティ浜松 大ホール(静岡)

開場17:30/開演18:30

1月4日(土) @広島アステールプラザ(広島)

開場17:00/開演17:30

1月13日(月・祝) @サンポート高松 大ホール(香川)

開場17:00/開演17:30

1月17日(金) @鹿児島・宝山ホール(鹿児島)

開場17:30/開演18:30

1月26日(日) @仙台GIGS(宮城)

開場17:00/開演17:30

2月1日(土) @金沢・本多の森 北電ホール(石川)

開場17:00/開演17:30



指定席:¥9,500(税込)

(各公演4枚まで購入可能)

<各プレイガイド> 2024年10月12日(土)10:00〜



【東京追加公演】

■2025年2月8日(土)昭和女子大学 人見記念講堂(東京)

開場17:00/開演18:00

[SEAT] 指定席:¥9,500(税込)

[TICKET] ⼀般発売中

[特設サイト] https://koclass.jp/special/tour2024_atb

関連リンク

◆OFFICIAL SITE

◆OFFICIAL X

◆OFFICIAL Instagram

◆OFFICIAL YouTube

そして、8月に行われたバースデーライブでは、「昨年のツアーを引き継ぎつつ、お芝居と音楽の融合を継承して磨き上げる」ことを宣言。2年連続となる『ACTOR'S THE BEST』を掲げたツアーの開催を発表し、11月には、ツアーのサブタイトルを冠にしたニューEP『響宴』をリリースした。2年ぶりの新曲を含む全6曲を収録した新作のインタビューでは、“循環”や“還元”、“輪”や“円”といったEPのコンセプトとコンサートの演出が連動していることが明かされた。「これまでにないオリジナルの演出も用意しています」と語られていたこともあり、2023年からさらに規模を拡大し、全国12都市にて行われる本ツアーの初日公演には大きな期待と注目が集まっていた。来年2月まで続くツアーなので詳細な内容については触れずにおくが、セットリストは先日の「2024 FNS歌謡祭 第1夜」での歌唱が話題となったKing Gnu「硝子窓」のカバーを含む最新EP『響宴』とアニバーサリーアルバム『ACTOR’S THE BEST 〜Melodies of Screens〜』の収録曲が中心で、巡りめぐる季節の中で出会いと別れを経験する男女の物語が綴られる、音楽劇のような構成となっていた。観客を心地よい風の流れる森の中へと誘うオープニングから始まり、曲間にも雨音や落雷、虫の声や鈴の音が聞こえるなど、随所にシアトリカルな演出を挟んでおり、本編ではMCは一切なし。柴咲のちょっとした目線の動きやふとした仕草にもストーリーを感じ、俳優としての姿にも焦点をあてた新たな演出が施され、終始見どころの多い内容だった。初日公演では、ニューEP『響宴』の収録曲を初披露。LITTLE(KICK THE KAN CREW)が手がけたタイトル曲「響宴」では、会場全体に森の香りのようなフレグランスが広がる中で、祈るように語るラップを繰り広げたかと思えば、「紫陽花」ではドラマチックに歌い上げながらも、和傘を手に、パフォーマーと見つめ合い、目を逸らし、やがて別れ離れになっていく歌詞の世界観を演劇的にも表現。聴覚と視覚だけではなく、嗅覚も刺激して、イメージを膨らませる演出が施されており、代表作となった名バラード「月のしずく」をはじめとした彼女の楽曲に対する思い出に加えて、彼女が出演してきた映画やドラマを見ていた時代にもそれぞれが思いを巡らせることのできるコンサートとなっており、“演じること”と“歌うこと”の共存共栄を果たしたステージに客席からは盛大な拍手と歓声が送られていた。また、ステージ上には、楽曲や照明によって月にも太陽にも、時には茅の輪や花輪、鏡にも見える、大きな円のオブジェが置かれていた。それぞれによって見え方は違うと思うが、本ツアーのコンセプトである“循環”を象徴するサークルの両端には、ススキと紫陽花が咲いており、それだけでも秋から梅雨へという季節の巡りを感じるのだが、紫陽花単体だけをみても、物語が進むにつれて、花の色が移り変わっていく様や萎れた後で元気を取り戻して再生する姿が描かれ、最後には枯れてもなお、美しい成熟さを表しているようだった。アンコールでは、この日、2月8日(土) に本ツアーのファイナルとして、東京・昭和女子大学人見記念講堂での追加公演が発表されたことに触れ、「初日に出会うのもご縁ですので、最終日も観て、比べていただくのはいかがでしょうか」とお茶目な笑顔でアピールした。歌手デビュー23年目にして、初めて舞台のような演出を導入した彼女。循環する季節と巡り巡る人の思いをコンセプトにした音楽の世界観をパフォーマンスで届けるというライブは、俳優とアーティストの両面で20年以上も活動してきた柴咲コウにしかできないオリジナルの表現だと確信した。新しい試みに挑む柴咲コウが紡ぐ物語に興味がある方はぜひ足を運んで体験してみて欲しい。“芝居と音楽の融合”のさらなる進化につながる、極めて意義深いツアーになるはずだ。取材・文:永堀アツオ撮影:高村祐介