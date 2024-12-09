BMSG POSSE、単独公演に梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、peko出演
BMSG POSSEがオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』リリース日12月11日に東京・豊洲PITで開催する＜BMSG POSSE presents TYOISM＞に、梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、peko がスペシャルゲストとして出演することが決定した。
大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー (輪になり即興でラップをするセッション)の参加者から派生した梅田サイファーは、多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた日本を代表するクルーのひとつだ。
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』は現在、iTunesでプレオーダーが開始している。
ライブ情報
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9,500円(税込)
▼スペシャルゲスト
CHANGMO / JP THE WAVY / SALU / KennyDoes, テークエム , peko (梅田サイファー)
公式リセールサービスの詳細はこちら
https://bullmoose.tokyo/news/tyoism20241211_resale
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
-トラックリスト-
01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU