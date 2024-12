BMSG POSSEがオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』リリース日12月11日に東京・豊洲PITで開催する<BMSG POSSE presents TYOISM>に、梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、peko がスペシャルゲストとして出演することが決定した。大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー (輪になり即興でラップをするセッション)の参加者から派生した梅田サイファーは、多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた日本を代表するクルーのひとつだ。

オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』



2024.12.11 (Wed.) ReleasePre-add/Pre-save:https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01-トラックリスト-01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU