打撃練習するロッテ・平沢大河［撮影＝岩下雄太］

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　9日に『2024年度現役ドラフト』が開催され、NPBから12選手の移籍先を発表した。

▼ 2024年度現役ドラフト移籍一覧

※（）は所属先

【第1巡】

巨人：田中瑛斗（日本ハム）

ヤクルト：矢崎拓也（広島）

DeNA：浜地真澄（阪神）

中日：伊藤茉央（楽天）

阪神：畠世周（巨人）

広島：山足達也（オリックス）

日本ハム：吉田賢吾（ソフトバンク）

楽天：柴田大地（ヤクルト）

西武：平沢大河（ロッテ）

ロッテ：石垣雅海（中日）

オリックス：本田圭佑（西武）

ソフトバンク：上茶谷大河（DeNA）

【第2巡】

広島：鈴木健矢（日本ハム）