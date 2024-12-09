9日に『2024年度現役ドラフト』が開催され、NPBから12選手の移籍先を発表した。



▼ 2024年度現役ドラフト移籍一覧



※（）は所属先



【第1巡】



巨人：田中瑛斗（日本ハム）



ヤクルト：矢崎拓也（広島）



DeNA：浜地真澄（阪神）



中日：伊藤茉央（楽天）



阪神：畠世周（巨人）



広島：山足達也（オリックス）



日本ハム：吉田賢吾（ソフトバンク）



楽天：柴田大地（ヤクルト）



西武：平沢大河（ロッテ）



ロッテ：石垣雅海（中日）



オリックス：本田圭佑（西武）



ソフトバンク：上茶谷大河（DeNA）



【第2巡】



広島：鈴木健矢（日本ハム）