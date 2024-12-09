【現役ドラフト】ロッテ・平沢が西武、広島・矢崎がヤクルト、DeNA・上茶谷がソフトバンクへ
9日に『2024年度現役ドラフト』が開催され、NPBから12選手の移籍先を発表した。
▼ 2024年度現役ドラフト移籍一覧
※（）は所属先
【第1巡】
巨人：田中瑛斗（日本ハム）
ヤクルト：矢崎拓也（広島）
DeNA：浜地真澄（阪神）
中日：伊藤茉央（楽天）
阪神：畠世周（巨人）
広島：山足達也（オリックス）
日本ハム：吉田賢吾（ソフトバンク）
楽天：柴田大地（ヤクルト）
西武：平沢大河（ロッテ）
ロッテ：石垣雅海（中日）
オリックス：本田圭佑（西武）
ソフトバンク：上茶谷大河（DeNA）
【第2巡】
広島：鈴木健矢（日本ハム）
▼ 2024年度現役ドラフト移籍一覧
※（）は所属先
【第1巡】
巨人：田中瑛斗（日本ハム）
ヤクルト：矢崎拓也（広島）
DeNA：浜地真澄（阪神）
中日：伊藤茉央（楽天）
阪神：畠世周（巨人）
広島：山足達也（オリックス）
日本ハム：吉田賢吾（ソフトバンク）
楽天：柴田大地（ヤクルト）
西武：平沢大河（ロッテ）
ロッテ：石垣雅海（中日）
オリックス：本田圭佑（西武）
ソフトバンク：上茶谷大河（DeNA）
【第2巡】
広島：鈴木健矢（日本ハム）