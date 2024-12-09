村で豆腐文化を体験 中国天津市武清区
食卓に並ぶ「東馬房豆腐宴」。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
【新華社天津12月9日】中国天津市武清区の東馬房村の水は、大豆製品の製造に適したミネラルが豊富に含まれている。村は豆腐生産業を頼りに、豆腐文化の普及に力を入れている。観光客や市民は東馬房豆腐文化体験センターで、「磨砕」「絞り」「加熱」「凝固」などの伝統的な製造工程を直接体験できる。
同村の名物グルメ「東馬房豆腐宴」もここ数年、脚光を浴びるようになった。オリジナルの調理法や改良を経て生み出された数々の豆腐料理は、形や色、味わいがそれぞれ異なり、人々を魅了している。
東馬房豆腐文化体験センターの内部。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
東馬房豆腐文化体験センターの内部。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
東馬房豆腐文化体験センターの内部。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）
「東馬房豆腐宴」の豆腐料理。（資料写真、天津＝新華社配信/趙雨萌）