「日プ女子」出身の田邊果凜・高橋妃那・内山凜ら所属グループ「RealRomantic」始動 1月にデビューイベント開催へ
【モデルプレス＝2024/12/09】株式会社アップドリームと株式会社ブシロードミュージックが共同で、7人組アイドルグループ・RealRomanticを始動。12月10日0時に1st EPリード曲「BLOOMING」をデジタルリリースすることを発表した。
【写真】新ガールズグループでデビューする「日プ女子」出身メンバー
同グループのメンバーは、KARIN（田邊果凜）、RIKKI（秋本里綺）、YUI（北原釉衣）、HINA（高橋妃那／※「高」は正式には「はしごだか」）、RIN（内山凜）、NANA（泉なな）、SORA（鈴木空来）の7人。KARINｍHINA、RINの3人は、11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演しており、同世代から絶大な人気を誇っている。
グループのプロデューサーは、少女時代「Gee（Japanese Ver.）」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方氏。12月10日0時にデジタルリリースする楽曲「BLOOMING」は、2025年4月発売予定の1st EP収録のリード曲となる。
また、2025年1月5日にはDebut Showcase Event HELLOを渋谷ストリームホールにて開催する。（modelpress編集部）
・KARIN（田邊果凜）：2003年1月23日生まれ
・RIKKI（秋本里綺）：2003年9月30日生まれ
・YUI（北原釉衣）：2005年2月17日生まれ
・HINA（高橋妃那）：2008年1月16日生まれ
・RIN（内山凜） ：2008年2月3日生まれ
・NANA（泉なな）：2008年7月20日生まれ
・SORA（鈴木空来） 2008年10月16日生まれ
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【写真】新ガールズグループでデビューする「日プ女子」出身メンバー
◆7人組アイドルグループ・RealRomantic始動
同グループのメンバーは、KARIN（田邊果凜）、RIKKI（秋本里綺）、YUI（北原釉衣）、HINA（高橋妃那／※「高」は正式には「はしごだか」）、RIN（内山凜）、NANA（泉なな）、SORA（鈴木空来）の7人。KARINｍHINA、RINの3人は、11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演しており、同世代から絶大な人気を誇っている。
また、2025年1月5日にはDebut Showcase Event HELLOを渋谷ストリームホールにて開催する。（modelpress編集部）
◆RealRomantic、メンバープロフィール
・KARIN（田邊果凜）：2003年1月23日生まれ
・RIKKI（秋本里綺）：2003年9月30日生まれ
・YUI（北原釉衣）：2005年2月17日生まれ
・HINA（高橋妃那）：2008年1月16日生まれ
・RIN（内山凜） ：2008年2月3日生まれ
・NANA（泉なな）：2008年7月20日生まれ
・SORA（鈴木空来） 2008年10月16日生まれ
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