食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。ドーナツ探求家・溝呂木一美さんをうならせたドーナツとは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、ドーナツ探求家の溝呂木一美さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

溝呂木一美(みぞろぎひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・デザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)、『ドーナツのしあわせ』(イースト・プレス)、『ドーナツの旅』(グラフィック社)。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

2024年のベストドーナツ

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「GOOD SHED」の「ソルテッドバター」です

「ソルテッドバター」450円

甘い香りが立ち込める店内で、揚げたてのオールドファッションを味わうことができます。揚げたてホカホカのオールドファッションに塩の利いたバターシュガーがかかった「ソルテッドバター」は、天にも昇るおいしさ。バターがジュワッと溶けて、塩気と甘みが絶妙。表面はサックサック、中はホワホワやわらかく、今までにないオールドファッションの食感が楽しめます。多摩川が流れる自然豊かなロケーションも最高です。

表面サクサク、中ホワホワ

GOOD SHED 出典:一言王子ペロキングさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「Equal」の「フレンチクルーラー(プレーン)」400円です

「フレンチクルーラー(プレーン)」400円 出典:yuri_ilogさん

<店舗情報>◆GOOD SHED住所 : 東京都青梅市梅郷5-923-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

パティシエが作る、上質なフレンチクルーラーです。表面は香ばしくカリカリしていて、ふわっと高さがあり、中はエアリーでとてもしっとりしています。カリッ、ふにっ、むにゅっとした食感に、卵の深い味わいが口に広がります。「卵も、このフレンチクルーラーになれたら本望だろう」と思わせる素晴らしさ。パティシエの磨かれた技術とあふれる才能によって生み出された、至高の一品です。

フレンチクルーラーはプレーン以外のフレーバーも 出典:nao.20180304さん

<店舗情報>◆Equal住所 : 東京都渋谷区西原2-26-16TEL : 03-6407-0885

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:溝呂木一美、食べログマガジン編集部 写真:溝呂木一美

The post ドーナツ探求家に聞いた! 2024年のナンバーワンはサックサクのオールドファッション first appeared on 食べログマガジン.