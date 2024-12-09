¡Ú²Æì¡Û¤ä¤Á¤à¤ó¤ÎÎ¤¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î´ïÃµ¤·¤Ø¡¿»¶ºö»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤Þ¤Ç
¡É¤ä¤Á¤à¤ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡ª
¢¡¤ä¤Á¤à¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¾Æ¤Êª¡×¤Î¤³¤È¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ®·¿¤ÈÂç¤Ö¤ê¤Ê³¨ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë²Æì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ä¤Á¤à¤ó¤ÎÎ¤¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤¢¤ë¤Î¡©
¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ê1974¡Ë¤Ë¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¸Î¡¦¶â¾ë¼¡Ïº¡Ê¤¤ó¤¸¤ç¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë»á¤¬ÆáÇÆ»ÔÔä²°¤«¤éÆÉÃ«Â¼¤ØÍÒ¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÈ¯Å¸¡£¸½ºß¡¢¥¬¥é¥¹¹©Ë¼1¸®¤ò´Þ¤à20¸®¤¬¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ãæ±û¤Ë¤¢¤ëÅÐ¤êÍÒ¤Ã¤Æ²¿¡©
¡ÖÆÉÃ«»³ÍÒ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢ÂçÎæÕéÀ¶¡Ê¤ª¤ª¤ß¤Í¤¸¤Ã¤»¤¤¡Ë¡¢»³ÅÄ¿¿èß¡Ê¤ä¤Þ¤À¤·¤ó¤Þ¤ó¡Ë¡¢¶â¾ëÌÀ¸÷¡Ê¤¤ó¤¸¤ç¤¦¤á¤¤¤³¤¦¡Ë¡¢¶Ì¸µµ±À¯¡Ê¤¿¤Þ¤â¤È¤Æ¤ë¤Þ¤µ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¶¦Æ±¤ÎÅÐ¤êÍÒ¡£¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ê1980¡Ë¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢9Ï¢Ë¼¤ÎÍÒ¤Î¾å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÀÖ´¤²°º¬¤¬°õ¾ÝÅª¡£¸½ºß¤â¸½Ìò¤Ç¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó²ÐÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÐ¤êÍÒ¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÉÃ«»³ÍÒ¶¦Æ±Ä¾ÇäÅ¹¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Á¤à¤ó¤ÎÎ¤¡×»¶ºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¢¡½êÍ×¤ÏÌó1»þ´ÖÄøÅÙ¡£¤¿¤À¤·¹©Ë¼¤äÄ¾ÇäÅ¹¤ÎÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬18»þÁ°¸å¤ÈÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´ïÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡³Æ¹©Ë¼¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¡£¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤¿Î¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤éÆþ¤ê¸ý¤¹¤°¤Î¶¦Æ±Ãó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢Êâ¤¤¤Æ»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¡ºîÆ«¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¹©Ë¼Æâ¤Î¸«³Ø¤Ï´ðËÜÅª¤ËNG¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¸«³Ø¤¹¤ë¤Ê¤éOK¤È¤¤¤¦¹©Ë¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËË¬¤Í¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¡12·îÃæ½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ«´ï»Ô¤òÁÀ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê°Â²Á¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¹©Ë¼¡õ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
ÆÉÃ«»³¾ÆËÌÍÒÇäÅ¹¡¿ÅÁÅý¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç4ºî²È¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë
Î¤Æâ¤ÎÍÒ¸µ¤Ç½¤¶È¤·¤¿µÜ¾ëÀµµý¡Ê¤ß¤ä¤®¤Þ¤µ¤¿¤«¡Ë¡¢çÐÆá¸¶Àµ¼é¡Ê¤è¤Ê¤Ï¤é¤Þ¤µ¤â¤ê¡Ë¡¢¾¾ÅÄÊÆ»Ê¡Ê¤Þ¤Ä¤À¤è¤Í¤·¡Ë¡¢¾¾ÅÄ¶¦»Ê¡Ê¤Þ¤Ä¤À¤¤ç¤¦¤·¡Ë¤Î4»á¤¬1992Ç¯¤Ë³«ÍÒ¤·¤¿ÆÉÃ«»³¾ÆËÌÍÒ¤ÎÄ¾ÇäÅ¹¡£¼«Í³¤ÊºîÉ÷¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎçÐÆá¸¶¤µ¤ó¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊºîÉ÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹©¶ñ¤Î¿ÏÀè¤òÍÑ¤¤¤Æµ¬Â§Åª¤Êºï¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ëµ»Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡£Ä¾·Â16cm¡£
ÀþÄ¦¤ê¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ú¥ë¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¡£
°»¿§¤È¥ª¡¼¥°¥¹¥ä¡ÊÀÄÎÐ¡Ë¤ÎÁÇËÑ¤Ê¿§¹ç¤¤¤«¤é²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¤¤ÅâÁðÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Ã¥×¡£
¢£ÆÉÃ«»³¾ÆËÌÍÒÇäÅ¹¡Ê¤è¤ß¤¿¤ó¤¶¤ó¤ä¤¤¬¤Þ¤Ð¤¤¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÆÉÃ«Â¼ºÂ´îÌ£2653-1
TEL¡§098-958-6488
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á13»þ¡¢14»þ¡Á17»þ30Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÉöÀéÌ´¡¿Ìó30Ì¾¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ª¥»¥ó¥¹È´·²¤ÇÌÜ°Ü¤êÉ¬»ê
¡Ö¿´¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ä¤Á¤à¤ó¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¶Ì¾ë¡Ê¤¿¤Þ¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿Æ«´ï¤¬Â·¤¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£Ä¾ÀÜ¹©Ë¼¤Ø½Ð¸þ¤¤¤ÆÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¥Þ¥«¥¤¡ÊÏÐ¡Ë¤ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ä¤Á¤à¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥àÉôÊ¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¹õÅâÁð¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¡£Ä¾·Â21cm¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢¤ä¤Á¤à¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢£ÉöÀéÌ´¡Ê¤Õ¤¦¤»¤ó¤à¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÆÉÃ«Â¼ºÂ´îÌ£2677-3
TEL¡§098-800-2528
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿åÍË
Æ«·Ý¹©Ë¼¤Õ¤¸¡¿¿´¼æ¤«¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´ï¤¿¤Á
¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦¸Î¶â¾ë¼¡Ïº»á¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢Æ£²¬¹áÆà»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤«¤«¤Ê¤³¡Ë¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¡£°ìÌç¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀþÄ¦¤ê¤ÎµûÌæ¤ò¥¯¥¸¥é¤ä¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤Ê¤É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£½÷À¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æì¤ÎÆ°¿¢Êª¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£Ä¾·Â16cm¡£
Æ£²¬¹áÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¦¶³Ê¿¡Ê¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤óºî¡£²Æì¤ÎÆÃ»º¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£
½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤È´¶À¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§»È¤¤¤¬¥¹¥Æ¥¡£
¢£Æ«·Ý¹©Ë¼¤Õ¤¸¡Ê¤È¤¦¤²¤¤¤³¤¦¤Ü¤¦¤Õ¤¸¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÆÉÃ«Â¼ºÂ´îÌ£2677-1
TEL¡§098-989-1375
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á18»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
²£ÅÄ²°ÍÒ¡¿¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â¹ç¤¦ÅÁÅý¤ò·Ñ¤°´ï¤Î¿ô¡¹
ÆÉÃ«»³¾Æ¤ÎÂçÎæÕéÀ¶¡Ê¤ª¤ª¤ß¤Í¤¸¤Ã¤»¤¤¡Ë»á¤Î¤â¤È¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÃÎ²ÖÕé¡Ê¤Á¤Ð¤Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¡£Æ«ÅÚ¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤ÎÅÐ¤êÍÒ¤ÇÊ²¤¯¿Å¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎºîÆ«¤òÄÉµá¡£ ÅÁÅýµ»Ë¡¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊºîÉ÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ïÁ´ÂÎ¤òºÌ¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î³¨ÉÕ¤±¤¬Èþ¤·¤¤¡£Ä¾·Â18cm¡£
³¸ÉÕ¤¤Î¤ªÏÐ¡£¤Û¤É¤è¤¤½Å¤ß¤È¤ä¤Á¤à¤óËÜÍè¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤¥µ¥¤¥º¡£Ä¾·Â16cm¡£
¢£²£ÅÄ²°ÍÒ¡Ê¤æ¤¯¤¿¤ä¤¬¤Þ¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©ÆÉÃ«Â¼ºÂ´îÌ£2651-1
TEL¡§098-958-0851
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
²Æì¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ú
¡ÀºÇ¿·ÈÇ¡Ø¤ë¤ë¤Ö²Æì'26¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡ª¡¿
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö²Æì'26¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£