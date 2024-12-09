【楽天モバイル限定「ゲームソフト購入に使える1,100円OFFクーポン」】キャンペーン期間：12月9日10時～12月16日9時59分まで

楽天ブックスは、楽天モバイル契約者を対象とした「ゲームソフト購入に使える1,100円OFFクーポン」を12月9日10時より実施している。キャンペーン期間は12月16日9時59分まで。

本キャンペーンでは、楽天ブックスで使える割引クーポンがもらえるもの。対象者は12月2日23時59分時点で楽天モバイルのRakuten最強プラン、Rakuten最強プラン（データタイプ）に契約中の楽天会員。

クーポンは対象商品の合計注文金額が5,500円以上でNintendo Switch・PS5・PS4のソフトをが1,100円OFFとなる。利用上限はおひとり様1回限り（先着1,500回まで）。

□楽天モバイル限定「ゲームソフト購入に使える1,100円OFFクーポン」ページ

(C) Rakuten Mobile, Inc.