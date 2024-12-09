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　TCK特別区競馬組合は9日、29日に大井競馬場で行われる「第70回東京大賞典」（G1）の選定馬を、以下の通り発表した。3連覇を目指すウシュバテソーロ（牡7＝JRA・高木登）など16頭が選ばれた。

アナザートゥルース（セン10＝北海道・田中淳）―――

ウィルソンテソーロ（牡5＝JRA・小手川）川田将

ウシュバテソーロ（牡7＝JRA・高木登）菅原明

キリンジ（牡4＝兵庫・新子雅）―――

キングストンボーイ（セン6＝大井・渡辺和）―――

クラウンプライド（牡5＝JRA・新谷功）横山武

グランブリッジ（牝5＝JRA・新谷功）松山弘

サヨノネイチヤ（牡5＝大井・坂井英）西啓太

デルマソトガケ（牡4＝JRA・音無秀）ルメール

テンカハル（牡6＝船橋・山田信）―――

パワーブローキング（牡5＝船橋・佐藤裕）―――

フォーエバーヤング（牡3＝JRA・矢作芳）坂井瑠

ミックファイア（牡4＝大井・渡辺和）―――

ユアヒストリー（牡6＝船橋・山下貴）―――

ライトウォーリア（牡7＝川崎・内田勝）―――

ラムジェット（牡3＝JRA・佐々木）三浦皇

※五十音順。左から馬名、性齢、所属、厩舎、騎乗予定騎手

　なお8日に発表されたJRA所属の登録馬のうち、以下の馬は補欠となっている。

ケイアイロベージ（セン6＝野中賢）

デリカダ（牝5＝吉田直）

ドゥラエレーデ（牡4＝池添学）

ノットゥルノ（牡5＝音無秀）

ヤマニンウルス（牡4＝斉藤崇）

※五十音順。騎乗予定騎手はいずれも未定