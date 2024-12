話題の新店7軒をまとめて紹介！ 人気ハンバーガーショップの2号店から、京都にオープンしたラーメン店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Reg-On Diner 鵠沼海浜公園店(神奈川・鵠沼海岸)

2024年9月、鵠沼海岸駅から徒歩12分ほどの場所に、渋谷で人気のハンバーガーショップ「Reg-On Diner 渋谷本店」の2号店となる「Reg-on Diner 鵠沼海浜公園店」がオープンしました。

Reg-On Diner 鵠沼海浜公園店 写真:お店から

2. カレー屋 ボングー 中目黒店(東京・中目黒)

<店舗情報>◆Reg-On Diner 鵠沼海浜公園店住所 : 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-4-1 鵠沼海浜公園 B棟2TEL : 0466-53-8850

2024年9月、中目黒駅から徒歩1分ほどの場所に、洋食歴40年のシェフが作る贅沢ビーフカレーの「カレー屋 ボングー」がオープンしました。

カレー屋 ボングー 中目黒店 出典:ぴーたんたんさん

3. らぁ麺 かりよん(仮)(東京・高輪ゲートウェイ)

<店舗情報>◆カレー屋 ボングー 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒1-19-7 2FTEL : 03-6626-5514

2024年8月、高輪ゲートウェイ駅から徒歩7分ほどの場所にある人気フレンチレストラン「Restaurant Karyon(レストラン カリヨン)」で、土曜日のみ営業するラーメン店「らぁ麺 かりよん(仮)」がオープンしました。

らぁ麺 かりよん(仮) 出典:お肉の上のぽよさん

4. 本家 第一旭 烏丸店(京都・烏丸)

<店舗情報>◆らぁ麺 かりよん(仮)住所 : 東京都港区高輪2-15-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月、阪急・烏丸駅22番出口から徒歩約6分のところ、蛸薬師通沿いにラーメン店「本家 第一旭 烏丸店」がオープンしました。

本家 第一旭 烏丸店 写真:お店から

5. 花と鳥(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆本家 第一旭 烏丸店住所 : 京都府京都市中京区蛸薬師通り室町西入姥柳町190-1TEL : 050-5594-4037

2024年9月、JR鎌倉駅西口から徒歩約2分のところにダイニングバー「花と鳥」がオープンしました。北鎌倉方面へ線路沿いを進んで行き、道を一本入った住宅街の中に佇む建物の2階です。

花と鳥 出典:KEN21さん

6. 栗ここん 恵那川上屋 東京(東京・都立大学)

<店舗情報>◆花と鳥住所 : 神奈川県鎌倉市御成町13-36-5 セラ鎌倉 2FTEL : 0467-26-5209

2024年11月、都立大学駅から徒歩5分ほどの場所に、岐阜県恵那市に本店があり、恵那の特産品「栗」を使ったお菓子を開発・販売する人気和菓子店「恵那川上屋」の姉妹店「栗ここん 恵那川上屋 東京」がオープンしました。

栗ここん 恵那川上屋 東京 出典:ttnn06さん

7. かにざんまい 新宿店(東京・新宿)

<店舗情報>◆栗ここん 恵那川上屋 東京住所 : 東京都目黒区八雲1-12-8 鶴田ビル 1FTEL : 03-5726-9692

“カニを心ゆくまで食べ放題できる”をコンセプトに掲げ、愛知県を中心に三重県、東京都下にも店舗展開する「かにざんまい」が、ついに東京23区内に初出店。2024年12月、新宿西口駅から徒歩1分と利便性も抜群の場所に、カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい 新宿店」をオープンしました。

かにざんまい 新宿店 写真:お店から

<店舗情報>◆かにざんまい 新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿1-3-2 ヨドバシ大ガードビル 2F・3FTEL : 050-5594-8806

文:食べログマガジン編集部

